Primul transfer facut de PSG in aceasta vara! Un fost jucator de la Real Madrid e aproape sa semneze! Lovitura importanta data de francezi

PSG poate transfera un jucator de la Sevilla.

Presa din Franta anunta ca PSG este foarte aproape sa obtina semnatura lui Pablo Sarabia (26 ani) de la Sevilla. Parizienii vor achita clauza de reziliere de 18 milioane de euro pentru a-l aduce pe mijlocasul ofensiv care a evoluat in ultimele trei sezoane pentru Sevilla, anunta Le Parisien. O sursa apropiata a clubului din Sevilla este de parere ca mutarea se va face in cel mai scurt timp posibil, iar un motiv in plus il constituie si faptul ca jucatorul a refuzat prelungirea contractului cu Sevilla. Astfel, PSG il cumpara cu o suma mica, mai putin de jumatate din cea la care este evaluat!

Jucatorul ar fi inlocuitorul lui Moussa Diaby la PSG, care a plecat la Bayer Leverkusen in schimbul a 15 milioane de euro.

Pablo Sarabia a marcat in acest 13 goluri in 33 de meciuri si a oferit 13 pase de gol. Este evaluat la 40 de milioane de euro potrivit transfermarkt si este un jucator crescut de Academia lui Real Madrid. A mai evoluat in cariera pentru echipele U18, U19 si Real Madrid Castilla, iar la Sevilla evolueaza din 2016 cand a fost transferat de la Getafe.