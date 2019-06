OFICIAL | Fiul unui fost MARE fotbalist a semnat cu Real Madrid! "Sunt foarte fericit ca am ajuns aici"

Fiul lui Jose Antonio Reyes a semnat cu Real Madrid.

Jose Antonio Reyes Lopez (11 ani), fiul unuia dintre cei mai titrati jucatori ai Cupei Uefa/Europa League, a semnat cu Real Madrid.

"Sunt foarte fericit si mandru ca voi incepe un nou capitol. Vreau sa le multumesc tuturor care au avut incredere in mine, in special familiei mele. Voi continua sa muncesc in continuare si sa ajung cat mai bun" a declarat fiul lui Reyes.

Reyes Jr a jucat in acest sezon la echipa de tineret a lui Leganes, unde a iesit golgheterul campionatului. Presedintele celor de la Real Madrid, Florentino Perez, a promis ca va avea grija de el pana cand va implini 18 ani. Acesta va juca in Academia Realului, la grupele de copii si juniori.

Jose Antonio Reyes a murit intr-un accident de masina



Jose Antonio Reyes (35 de ani) a murit la inceputul acestei luni in urma unui teribil accident de masina petrecut in Spania. Reyes a ars in interiorul vehicului, scrie presa din Peninsula Iberica.

Reyes s-a nascut la Utrera si a crescut la Sevilla. El a debutat la formatia andaluza in 2000 si a jucat acolo pana in 2004. Arsenal l-a cumparat apoi, acesta jucand la Londra intre 2004 si 2006. In sezonul 2006/07 el a jucat sub forma de imprumut la Real Madrid, iar intre 2007 si 2011 a fost sub contract cu Atletico Madrid!