Real Madrid incearca sa-l DETURNEZE pe Joao Felix de la Atletico! Oferta URIASA a lui Florentino Perez

Real Madrid da peste cap piata transferurilor!

Cu transferuri de peste 300 de milioane de euro in aceasta vara, Real Madrid nu se opreste! Dupa ce i-a luat pe Jovic, Hazard sau Mendy, madrilenii forteaza acum o noua lovitura si ofera 130 de milioane de euro pentru portughezul Joao Felix, jucator care batuse palma deja cu Atletico.

Realul a intrat pe fir si propune 10 milioane de euro in plus fata de marea rivala din oras. Clauza lui Felix este de 120 de milioane de euro, suma pe care Atletico se pregatise sa o achite. Acum, Real Madrid ofera 80 de milioane de euro direct plus alte 50 de milioane in bonusuri de performanta. E ultima incercare a lui Florentino Perez de a o opri pe rivala din oras sa realizeze cel mai scump transfer din istoria ei.

Si Manchester City s-a oferit sa achite clauza de reziliere a lui Joao Felix de la Benfica, insa jucatorul a ales Atletico Madrid pentru continuarea carierei sale. Transferul la Madrid va fi oficializat in momentul in care busa din Portugalia va fi anuntata ca Atletico a virat cei 120 de milioane de euro pentru rezilierea contractului jucatorului. Asta daca Benfica nu va decide in ultima clipa sa accepte propunerea venita de la Real Madrid.