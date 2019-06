Nici Barcelona, nici Real Madrid! Unde vor sa-l trimita cei de la PSG pe Neymar: au propus schimbul ANULUI in fotbal

Neymar vrea sa plece de la Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain i-a contactat pe cei de la Manchester United si le-au propus un schimb direct intre Neymar si Paul Pogba, fara vreo alta suma pe langa! Englezii de la Independent scriu ca PSG s-a resemnat cu gandul ca Neymar va pleca in aceasta vara insa nu vor sa-l dea la Barcelona sau Real Madrid.

Ar fi primul schimb intre jucatori care au costat peste 100 de milioane de euro, Pogba si Neymar manifestandu-si public dorinta de a se transfera in aceasta vara. Insa cei de la Man United nu sunt incantati de varianta de a-l aduce pe Neymar, astfel ca mutarea are sanse mici de reusita.

Semne de intrebare

United se teme sa nu deregleze vestiarul in conditiile in care Neymar castiga in prezent dublu fata de cel mai bine platit jucator din lotul lui Solskjaer, Alexis Sanchez. Jurnalistii englezi scriu ca sefii de la United se tem de consecintele financiare si sportive ale unei astfel de mutari si ar prefera ca banii investiti in cazul plecarii lui Pogba sa fie folositi pentru aducerea unor jucatori tineri.