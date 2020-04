Cifre STRATOSFERICE pentru Ronaldo! Starul portughez este primul fotbalist a carui avere poate depasi 1 MILIARD de dolari

Cristiano Ronaldo a acceptat reducerea salariului cu aproape 4 milioane de euro deoarece pandemia de coronavirus a afectat financiar intreaga industrie fotbalistica. Cu toate acestea, starul portughez este pe cale sa devina primul fotbalist a carui avere depaseste 1 miliard de dolari.

Daily Mail Sport scrie ca Ronaldo face eforturi pentru a ajuta la combaterea viruslui ce s-a abatut asupra lumii si totodata pentru a-i ajuta si pe cei de la Juventus sa treaca peste aceasta criza financiara.

Succesul muncii sale in afara terenului ii va aduce, cel mai probabil, multe milioane si in acest an. Cristiano are propria linie de ochelari de soare, dar si una de lenjerie intima pentru barbati, din care are venituri considerabile.

Contractele de publicitate sunt cele mai profitabile pentru portughez si ii aduc in conturi zeci de milioane de euro anual. Nike este principalul sponsor, insa firme precum Samsung, Clear, TAG Heuer sau Castrol Edge platesc foarte multi bani pentru a folosi imaginea faimosului fotbalist.

Cristiano este unul din cei mai premiati jucatori din istorie si a reusit sa castige o multime de trofee, atat la nivel individual, cat si cu echipa de club si echipa nationala. Are o imagine fantastica, ce a atras peste 200 de milioane de urmaritori pe Instagram, propulsandu-l pe locul 1 in clasamentul celor mai urmarite celebritati.

Peste 700 de goluri marcate, 4 Ligi ale Campionilor, un Campionat European si 5 Baloane de Aur sunt doar cateva dintre realizarile unei cariere de vis.