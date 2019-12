Real Madrid a venit cu reactia OFICIALA! "Jucatorul francez a avut doua penalty-uri." Comunicatul postat de madrileni

Meciul dintre Real Madrid si Barcelona s-a terminat 0-0.

Madrilenii au cerut doua penalty-uri, ambele la Varane, dar nici arbitrul si nici sistemul de video arbitraj nu au intervenit.

Cea mai controversata faza a primei reprize din El Clasico s-a produs in minutul 18, cand Varane a fost lovit cu crampoanele pe coapsa de Lenglet. La doar doua minute, acelasi Varane a fost tras de tricou de Rakitic in careu, dar din nou nu s-a acordat nimic.

Cei de la Real Madrid au emis un comunicat oficial in care acuza greselile arbitrajului:

"Francezul a suferit un atac dur din partea lui Lenglet, pentru ca doua minute mai tarziu sa fie apucat de tricou de Rakitic. Raphael Varane a fost in centrul celor mai controversate doua actiuni ale clasicului de pe Camp Nou.

Jucatorul francez a avut doua penalty-uri, in prima parte a meciului, pe care arbitrul Hernández Hernández nu le-a acordat. In minutul 17, fundasul madrilen a urcat in careu pentru a participa la un corner, dupa care, in faza imediat urmatoare, a primit o lovitura cu crampoanele, din partea lui Lenglet, direct pe coapsa dreapta. Nici arbitrul, dar nici VAR-ul nu au vazut nimic (acolo unde se afla De Burgos Bengoetxea).

Doua minute mai tarziu, intr-o alta lovitura de colt, fundasul central a fost apucat de Rakitic de tricou si a fost doborat in interiorul zonei. Dar, din nou, nici arbitrul, si nici VAR-ul, nu au decis sa acorde pedeapsa maxima, lovitura de la 11 metri", au spus cei de la Real Madrid.

Cum arata piciorul lui Varane