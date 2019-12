Real Madrid SPARGE BANCA pentru cel mai tare pusti din Ligue 1! Perez vrea sa il aduca DE URGENTA pe Bernabeu

Madrilenii au pus ochii pe jucatorul lui Rennes, Eduardo Camavinga. Mijlocasul de doar 17 ani face senzatie in Ligue 1 si a inceput sa atraga atentia celor mai mari cluburi din lume. Presa madrilena anunta ca si Barcelona ar fi interesata de pustiul talentat al lui Rennes.

L'Equipe a scris pe prima pagina despre interesul lui Real Madrid pentru Camavinga, care are contract cu Rennes pana in 2022. Revista franceza anunta ca cei din conducerea lui Rennes nu intentioneaza sa il lase pe fotbalistul de origini angoleze sa plece pentru mai putin de 100 de miliaone de euro.

Marca il descrie pe Camaivinga ca fiind un "mijlocas complet, cu o abilitati tehnice care lasa cu gura cascata pe oricine. Nu doar ca este capabil sa isi foloseasca forma fizica de zile mari, dar odata ce a castigat mingea, te poti astepta sa faca ceva spectaculos cu ea".

