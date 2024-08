"Am zis o realitate! Vreți să nu mai vorbesc?". Gică Hagi, reacție vehementă după succesul cu Hermannstadt

Rivaldinho a punctat în minutul 7, din pasa lui Gabi Iancu, însă oaspeţii au reuşit egalarea în startul reprizei secunde, minutul 48, prin superbul şut al lui Alessandro Murgia.

După numai trei minute, Grigoryan a redus în avantaj gazdele, pentru ca în minutul 57 acelaşi jucător să centreze şi Rivaldinho să reuşească dubla, marcând cu o lovitură de cap. Dragoş Iancu a marcat pentru sibieni în minutul 83, dar Farul Constanța a câştigat şi a urcat pe locul 8. FC Hermannstadt ocupă poziţia a 14-a, cu 5 puncte.

Ce a declarat Gică Hagi după victoria cu FC Hermannstadt

Tehnicianul a vorbit atât despre succesul obținut pe teren propriu, dar și despre planurile de viitor pe care le are la echipă, dezvăluind motivele pentru care a hotărât să își cedeze acțiunile de la club, pentru a se ocupa, în mod special, de pregătirea jucătorilor.

"E un început de campionat, drumul e lung. Poți să începi bine, poți să începi mai rău. Important e că am câștigat și că am obținut puncte. E important să creștem ca și vestiar. Au venit jucători și sper să ne revenim cum eram înainte. Important e că atacanții au marcat, mijlocașii au alergat mult, fundașii au jucat bine. Trebuie să creștem la anumite aspecte. Trebuie să fim mai acizi și să dominăm meciul.

Avem jocul nostru, identitatea noastră și jucătorii să capete mai multă putere. Jucătorii care au venit au nevoie de timp, nu sunt la nivelul nostru fizic.

De când m-am lăsat de fotbal am avut două lucruri pe care mi le-am dorit: să fac o academie frumoasă și munca mea de antrenor, care îmi place. Cred că am început să-mi zic și manager (n.r. râde). Dumnezeu mi-a dat multe, chiar dacă într-o zi lucrurile se vor opri. Vreți să nu mai vorbesc? Vreți să-mi închideți gura? Hagi nu a răbufnit, Hagi a spus realitatea. Este realitatea, poate e dureroasă, dar asta este. Eram sus, iar acum nu mai sunt. Toată România mă iubește, probabil unora nu le cade bine. Poate mai trebuie să existe și partea cealaltă care să mă trezească. Și eu greșesc, și eu mai fac, mai pierd meciuri. Sunt și eu om, dar cred că am făcut lucrurile bine.

Eu sunt fotbalist, nu sunt miliardar și nu am cum să fiu acționar majoritar la Farul. Vreau să-mi văd de meseria de antrenor, dacă sunt bun să rămân, dacă nu, mă duc acasă. Eu am investit cât am putut, acum aștept să vină cineva și să ducă Farul la un alt nivel. În Europa nu a excelat și trebuie să fie și acolo", a declarat Gică Hagi.