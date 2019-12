Courtois ar putea fi suspendat INAINTE de El Clasico! Gestul portarului lui Real Madrid din ultimul meci i-ar putea aduce o sanctiune

Thibaut Courtois a fost unul din protagonistii ultimului meci al Realului cu Valencia (1-1).

Portarul a avut o performanta foarte buna pe durata intregii partide, iar la finalul meciului a generat ocazia din care Karim Benzema a reusit sa egaleze in ultimul minut din prelungiri. Courtois s-a dus in careul advers la ultimul atac al madrilenilor pentru a participa la corner, iar lovitura lui de cap a dus la respingerea gresita a lui Jaume Domenech, permitandu-i lui Karim Benzema sa inscrie.

Polemica a inceput in momentul in care portarul lui Real s-a intors spre poarta sa dupa inscrierea golului si si-a dus mainile la urechi, cerand mai multe huidueli de la fani. In plus de asta, Courtois s-a uitat spre galeria Valenciei si a inceput sa trimita pupici fanilor in mod ironic. Gesturile sale au fost surprinse pe camere, iar portarul ar putea fi sanctionat pentru ele, in cazul in care Comisia de Disciplina decide sa cerceteze cazul.