Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid, a fost ironic după ce fotbalistul său, Kylian Mbappe, a dat like unei postări despre revenirea lui Jose Mourinho pe banca tehnică a echipei din capitala Spaniei, relatează site-ul eurosport.fr.

Alvaro Arbeloa, ironic după gestul lui Kylian Mbappe

Joi, într-o conferinţă de presă înaintea meciului cu Betis Sevilla, Alvaro Arbeloa a fost întrebat despre o postare de pe Instagram apreciată de Kylian Mbappe, care sugera revenirea lui Jose Mourinho pe Bernabeu în sezonul viitor.

Antrenorul madrilen a încercat să dezamorseze situaţia. Arbeloa a asigurat că "îi este indiferent" şi că francezul putea "da like la postări de la Jose Mourinho, Julia Roberts sau oricine altcineva".

Viitor incert pentru Arbeloa

Venit la Real Madrid la mijlocul sezonului, după demiterea lui Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa încă nu ştie ce îi rezervă viitorul.

Poziţia sa este fragilă din cauza rezultatelor mediocre ale echipei, care în La Liga se află la 9 puncte de liderul FC Barcelona, când mai sunt şase etape, şi aproape sigur va încheia sezonul fără să câştige vreun trofeu.

El a declarat că "responsabilitatea lui este să câştige fiecare meci, aşa văd eu lucrurile şi asta aştept de la jucători. Trebuie să fim profesionişti şi să respectăm emblema clubului".

Mourinho a pregătit-o pe Real între 2010 şi 2013, câştigând un titlu de campioană şi o Cupă a Spaniei.

Agerpres