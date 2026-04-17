Reacție la miezul nopții: Kylian Mbappe a spus totul după eliminarea din Champions League

Bayern Munchen s-a calificat în semifinalele Champions League, în urma victoriei 4-3 în fața lui Real Madrid. Nemții s-au impus cu 6-4 la general și vor juca împotriva lui PSG în penultimul act al competiției.

Mesajul lui Kylian Mbappe: „Promit un lucru”

Starul francez de la Real Madrid a reacționat la fix o zi după eliminarea „Los Blancos” din Liga Campionilor. Kylian Mbappe a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj războinic după insuccesul din „sfertul” cu Bayern.

„Trebuie să ne analizăm serios pe noi înșine pentru a evita din nou un astfel de eșec. Nu vom renunța niciodată! La Madrid, eșecul nu a fost niciodată și nu va fi niciodată o opțiune.

Promit un lucru: vom începe să câștigăm din nou, și foarte curând”, a fost mesajul lui Kylian Mbappe.