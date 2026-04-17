Reacție la miezul nopții: Kylian Mbappe a spus totul după eliminarea din Champions League

Bayern Munchen s-a calificat în semifinalele Champions League, în urma victoriei 4-3 în fața lui Real Madrid. Nemții s-au impus cu 6-4 la general și vor juca împotriva lui PSG în penultimul act al competiției.
Mesajul lui Kylian Mbappe: „Promit un lucru”
Starul francez de la Real Madrid a reacționat la fix o zi după eliminarea „Los Blancos” din Liga Campionilor. Kylian Mbappe a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj războinic după insuccesul din „sfertul” cu Bayern.
„Trebuie să ne analizăm serios pe noi înșine pentru a evita din nou un astfel de eșec. Nu vom renunța niciodată! La Madrid, eșecul nu a fost niciodată și nu va fi niciodată o opțiune.
Promit un lucru: vom începe să câștigăm din nou, și foarte curând”, a fost mesajul lui Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe are 40 de goluri și șase assist-uri în 39 de partide jucate în tricoul lui Real Madrid în acest sezon.
Francezul este golgheterul din Champions League cu 15 reușite.
Adevărul despre relația lui Kylian Mbappe cu Ester Exposito
Vedeta de la Real Madrid a cerut permisiunea clubului pentru a merge să se trateze în Franța, unde a ajuns însoțit de frumoasa Ester Exposito, o actriță cunoscută pentru producția Netflix, ”Elite”.
Cei doi au fost surprinși de camerele de filmat pe străzile din Paris, însă ar fi fost văzuți împreună și la Madrid. Kylian Mbappe și Ester Exposito ar fi început să iasă împreună recent, de doar câteva săptămâni.
”Mi s-a spus că Kylian era foarte interesat de actriță”, a dezvăluit jurnalista Leticia Requejo pentru Telecinco, unde a adăugat că francezul își întreba coechipierii despre Exposito.
Cei doi s-ar fi cunoscut prin intermediul rețelelor sociale, însă, cel puțin deocamdată, nu se poate pune problema despre o relație oficială.
”Este încă prea devreme să vorbim despre o relație romantică. Chiar acum, Kylian Mbappe și Ester Exposito se distrează împreună, nu simt nicio presiune de a forma un cuplu și lasă lucrurile să se desfășoare natural”, a adăugat jurnalista, conform Tribuna.