Real Madrid a marcat în finalul primei reprize prin Kylian Mbappe, care s-a alăturat pe lista marcatorilor din acest meci lui Harry Kane, Pavlovic și Arda Guler, turcul reușind o „dublă”.

La momentul redactării acestui articol scorul este 2-3 și 4-4 la general. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Mbappe a egalat la general, dar Kompany a cerut fault la golul lui Real Madrid

Vicent Kompany a primit cartonașul galben, după ce a protestat la reușita lui Kylian Mbappe.

Antrenorul lui Bayern Munchen a cerut fault la intrarea lui Rudiger asupra lui Stanisic, dar VAR-ul nu a intervenit.

Nemții nu au trecut cu vederea presupusul fault și au notat faza din minutul 42.

„Blancos preiau conducerea pentru a treia oară! Vinícius Junior driblează pe partea stângă a careului de pedeapsă, dar Tah și alți doi fundași sunt acolo doar ca să-l urmărească. Mbappé intră în atac din spate și, pentru că Upamecano este surprins dormind, francezul reușește să transforme centrarea lui Vinícius Junior cu a doua sa atingere, scorul devenind 3-2.

Kompany crede că a văzut un fault asupra lui Stanisic cu mult înainte de golul oaspeților, dar verificarea VAR nu are loc niciodată. Antrenorul lui Bayern este atât de indignat de acest lucru încât primește un cartonaș galben.”, a scris bild.de.