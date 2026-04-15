Nemții au reacționat după nebunia din Bayern - Real Madrid: ce au spus despre golul controversat al lui Mbappe

Bayern și Real Madrid au oferit un spectacol incredibil în Champions League.

Real Madrid a marcat în finalul primei reprize prin Kylian Mbappe, care s-a alăturat pe lista marcatorilor din acest meci lui Harry Kane, Pavlovic și Arda Guler, turcul reușind o „dublă”.

La momentul redactării acestui articol scorul este 2-3 și 4-4 la general. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Mbappe a egalat la general, dar Kompany a cerut fault la golul lui Real Madrid

Vicent Kompany a primit cartonașul galben, după ce a protestat la reușita lui Kylian Mbappe.

Antrenorul lui Bayern Munchen a cerut fault la intrarea lui Rudiger asupra lui Stanisic, dar VAR-ul nu a intervenit.

Nemții nu au trecut cu vederea presupusul fault și au notat faza din minutul 42.

„Blancos preiau conducerea pentru a treia oară! Vinícius Junior driblează pe partea stângă a careului de pedeapsă, dar Tah și alți doi fundași sunt acolo doar ca să-l urmărească. Mbappé intră în atac din spate și, pentru că Upamecano este surprins dormind, francezul reușește să transforme centrarea lui Vinícius Junior cu a doua sa atingere, scorul devenind 3-2.

Kompany crede că a văzut un fault asupra lui Stanisic cu mult înainte de golul oaspeților, dar verificarea VAR nu are loc niciodată. Antrenorul lui Bayern este atât de indignat de acest lucru încât primește un cartonaș galben.”, a scris bild.de.

  • Vlcsnap 2026 04 15 23h02m32s684
Echipele de start din Bayern - Real Madrid:

  • Bayern: Neuer - Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic - Kimmich - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

Rezerve: Urbig, Minjae, Goretzka, Musiala, Jackson, Davies, Ito, Guerreiro, Osmani

Antrenor: Vincent Kompany

  • Real Madrid: Lunin - Trent, Militao, Rudiger, Mendy - Valverde, Bellingham, Brahim, Guler - Vinicius, Mbappe

Rezerve: Gonzalez, Javier Navarro, Carvajal, Alaba, Camavinga, Gonzalo, Carrereas, Ceballos, Fran Garcia, Huijsen, Pitarch, Mastantuono

Antrenor: Alvaro Arbeloa

FC Bayern primește vizita celor de la Real Madrid miercuri seară, de la ora 22:00, în returul sferturilor de finală din UEFA Champions League. Confruntarea va avea loc în Bavaria, pe ”Allianz Arena”.

În tur, echipa pregătită de Vincent Kompany s-a impus cu 2-1 pe ”Santiago Bernabeu”, în urma golurilor lui Luis Diaz (minutul 41) și Harry Kane (minutul 46). Pentru galactici a punctat Kylian Mbappe (minutul 74). 

FC Bayern și Real Madrid, în campionat

În clasamentul din Bundesliga, FC Bayern ocupă primul loc cu 76 de puncte. După 29 de etape, bavarezii au bifat 24 de victorii, patru remize și o înfrângere.

De cealaltă parte, Real Madrid e pe locul secund în clasamentul din La Liga cu 70 de puncte. Formația dirijată de Alvaro Arbeloa are 22 de victorii, patru rezultate de egalitate și cinci eșecuri.

