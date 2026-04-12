Starul francez a fost lovit în figură în minutul 88 de Vitor Reis și a părăsit terenul cu arcada spartă, plin de sânge. Deși madrilenii au cerut penalty, arbitrul Javier Alberola Rojas a lăsat jocul să continue.

Mbappe, incert pentru duelul cu Bayern

Problemele nu s-au oprit aici pentru atacantul de 27 de ani. Potrivit presei din Spania, Mbappe nu s-a antrenat a doua zi după meci, după ce medicii i-au aplicat copci la sprânceana dreaptă. Staff-ul lui Real Madrid a decis să-l menajeze, din precauție.

Situația sa este atent monitorizată înaintea meciului crucial din UEFA Champions League, contra lui Bayern Munchen, programat pe 15 aprilie, de la ora 22:00.

Madrilenii au nevoie de o prestație solidă în Germania, după ce au pierdut turul de pe Santiago Bernabeu cu 1-2.

Returul se va disputa miercuri, 15 aprilie, nu mai devreme de ora 22:00, pe stadionul „Allianz Arena" din Munchen.