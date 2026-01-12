Cine este Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Spaniolul e la prima aventură ca „principal”

Cine este Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Spaniolul e la prima aventură ca &bdquo;principal&rdquo; La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid a anunțat despărțirea de Xabi Alonso la o zi după finala pierdută a Supercupei Spaniei, 2-3 cu Barcelona. 

TAGS:
Alvaro ArbeloaReal MadridXabi Alonso
Din articol

Madrilenii au dezvăluit numele noului antrenor principal. Este vorba despre Alvaro Arbeloa, fost fundaș al Realului și produs sută la sută al „La Fabrica”. Spaniolul se află la prima aventură ca antrenor al primei echipe.

Cine este Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid

Arbeloa vine direct de la Real Madrid Castilla, formație pe care o pregătea din iunie 2025. Întreaga sa carieră de antrenor s-a desfășurat în academia clubului blanco, începând din 2020. A trecut pe rând pe la Infantil A, Cadete A și Juvenil A.

  • Arbeloa, dând instrucțiuni în presezon pentru echipa Juvenil A

Punctul culminant a fost sezonul 2022–2023, când, cu Juvenil A, Arbeloa a reușit „tripla”: campionat, Copa del Rey și Cupa Campionilor. A mai câștigat titlul și în sezonul 2024–2025.

Un fost campion mondial pe bancă

Născut pe 17 ianuarie 1983, la Salamanca, Alvaro Arbeloa a avut o carieră solidă ca jucător și a evoluat pentru Real Madrid, Liverpool, Deportivo La Coruna și Zaragoza. 

Fostul fundaș a strâns 56 de selecții la naționala Spaniei și a făcut parte din „generația de aur” care a câștigat Campionatul Mondial din 2010 și Europenele din 2008 și 2012.

  • Colaj / Arbeloa sărbătorind Cupa Mondială

La Real Madrid, Arbeloa a cucerit două Ligi ale Campionilor, un titlu în La Liga, o Supercupă UEFA, două Cupe ale Spaniei, o Supercupă a Spaniei, dar și un Campionat Mondial al Cluburilor.

Înaintea eșecului din finala Supercupei, madrilenii înregistraseră cinci victorii consecutive. În LaLiga, Real este pe locul 2, la 4 puncte în urma rivalei Barcelona. 

Pentru formația din capitala Spaniei urmează deplasarea la Albacete din Cupa Regelui (14 ianuarie, 22:00), iar trei zile mai târziu vor primi pe teren propriu, în campionat, formația Levante.

  • Arbeloa, alături de Javi Martinez și Jesus Navas, la naționala Spaniei
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat din Sibiu a murit într-un autobuz, fără ca nimeni să intervină. Răspunsul halucinant dat de călători
Un bărbat din Sibiu a murit &icirc;ntr-un autobuz, fără ca nimeni să intervină. Răspunsul halucinant dat de călători
ARTICOLE PE SUBIECT
Surpriză! El va fi noul antrenor del la Manchester United. Este o legendă a clubului
Surpriză! El va fi noul antrenor del la Manchester United. Este o legendă a clubului
Șumudică a lămurit totul: nu l-a vrut pe Tavi Popescu! Pe cine a țintit de fapt de la FCSB și de ce a picat mutarea
Șumudică a lămurit totul: nu l-a vrut pe Tavi Popescu! Pe cine a țintit de fapt de la FCSB și de ce a picat mutarea
6,5 milioane de euro pentru Darius Olaru!
6,5 milioane de euro pentru Darius Olaru!
ULTIMELE STIRI
Starurile lui Real Madrid, &icirc;n stare de șoc! Cum au aflat despre plecarea lui Xabi Alonso
Starurile lui Real Madrid, în stare de șoc! Cum au aflat despre plecarea lui Xabi Alonso
Bergodi nici nu a vrut să audă de fotbal pe ger: &bdquo;Cu tot respectul, e prea devreme să &icirc;ncepem!&rdquo;
Bergodi nici nu a vrut să audă de fotbal pe ger: „Cu tot respectul, e prea devreme să începem!”
Vlad Dragomir, victorie mare &icirc;n Cipru! Pafos e la un pas de fotoliul de lider
Vlad Dragomir, victorie mare în Cipru! Pafos e la un pas de fotoliul de lider
Culisele demiterii lui Xabi Alonso: spaniolii au aflat de ce Florentino Perez l-a dat afară, brusc
Culisele demiterii lui Xabi Alonso: spaniolii au aflat de ce Florentino Perez l-a dat afară, brusc
Cine este și cu ce se ocupă Carlota Ruiz, soția noului antrenor de la Real Madrid. Cei doi se iubesc din adolescență și au patru copii
Cine este și cu ce se ocupă Carlota Ruiz, soția noului antrenor de la Real Madrid. Cei doi se iubesc din adolescență și au patru copii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu &icirc;n Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR

Antonio Conte, eliminat sub ochii lui Cristi Chivu în Inter Milano - Napoli. Antrenorul a protestat din cauza deciziei VAR

Italienii s-au lămurit &icirc;n privința lui Cristi Chivu, după un nou derby fără victorie

Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după un nou derby fără victorie

Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au &icirc;ncurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu

Inter - Napoli 2-2! Băieții lui Cristi Chivu s-au încurcat pe final. S-a arătat cartonașul roșu

Dimarco a apărut la TV după Inter - Napoli și l-a comparat &icirc;n direct pe Chivu cu Inzaghi

Dimarco a apărut la TV după Inter - Napoli și l-a comparat în direct pe Chivu cu Inzaghi

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Spaniolii au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: &rdquo;Inexplicabil! A uitat complet fotbalul&rdquo;

Spaniolii au găsit vinovatul după finala pierdută de Real Madrid: ”Inexplicabil! A uitat complet fotbalul”



Recomandarile redactiei
Starurile lui Real Madrid, &icirc;n stare de șoc! Cum au aflat despre plecarea lui Xabi Alonso
Starurile lui Real Madrid, în stare de șoc! Cum au aflat despre plecarea lui Xabi Alonso
Bergodi nici nu a vrut să audă de fotbal pe ger: &bdquo;Cu tot respectul, e prea devreme să &icirc;ncepem!&rdquo;
Bergodi nici nu a vrut să audă de fotbal pe ger: „Cu tot respectul, e prea devreme să începem!”
Vlad Dragomir, victorie mare &icirc;n Cipru! Pafos e la un pas de fotoliul de lider
Vlad Dragomir, victorie mare în Cipru! Pafos e la un pas de fotoliul de lider
Cine este și cu ce se ocupă Carlota Ruiz, soția noului antrenor de la Real Madrid. Cei doi se iubesc din adolescență și au patru copii
Cine este și cu ce se ocupă Carlota Ruiz, soția noului antrenor de la Real Madrid. Cei doi se iubesc din adolescență și au patru copii
Costin Ștucan vă invită la &bdquo;Fața la joc&rdquo;. Ediție specială, de la 00:45, pe Pro TV și VOYO
Costin Ștucan vă invită la „Fața la joc”. Ediție specială, de la 00:45, pe Pro TV și VOYO
Alte subiecte de interes
El este noul antrenor de la Real Madrid! Spaniolii au făcut anunțul imediat după demiterea lui Xabi Alonso
El este noul antrenor de la Real Madrid! Spaniolii au făcut anunțul imediat după demiterea lui Xabi Alonso
Real Madrid a semnat cu un nou antrenor: O legendă a clubului
Real Madrid a semnat cu un nou antrenor: "O legendă a clubului"
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! &rdquo;Nebunia&rdquo; pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Cum a reacționat Xabi Alonso după gestul făcut de Gian Piero Gasperini
Cum a reacționat Xabi Alonso după gestul făcut de Gian Piero Gasperini
CITESTE SI
Gerul extrem &icirc;n Rom&acirc;nia face primele victime: un adolescent a murit singur &icirc;n casă după ce a aprins focul &icirc;n sobă

stirileprotv Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Afacerile cu care mai mulți rom&acirc;ni au dat lovitura &icirc;n Germania. Au ajuns să le facă o concurență serioasă celor nemțești

stirileprotv Afacerile cu care mai mulți români au dat lovitura în Germania. Au ajuns să le facă o concurență serioasă celor nemțești

Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

stirileprotv Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!