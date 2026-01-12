Cine este Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Spaniolul e la prima aventură ca „principal”

Madrilenii au dezvăluit numele noului antrenor principal. Este vorba despre Alvaro Arbeloa, fost fundaș al Realului și produs sută la sută al „La Fabrica”. Spaniolul se află la prima aventură ca antrenor al primei echipe.

Cine este Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid

Arbeloa vine direct de la Real Madrid Castilla, formație pe care o pregătea din iunie 2025. Întreaga sa carieră de antrenor s-a desfășurat în academia clubului blanco, începând din 2020. A trecut pe rând pe la Infantil A, Cadete A și Juvenil A.

Arbeloa, dând instrucțiuni în presezon pentru echipa Juvenil A Punctul culminant a fost sezonul 2022–2023, când, cu Juvenil A, Arbeloa a reușit „tripla”: campionat, Copa del Rey și Cupa Campionilor. A mai câștigat titlul și în sezonul 2024–2025.

Un fost campion mondial pe bancă

Născut pe 17 ianuarie 1983, la Salamanca, Alvaro Arbeloa a avut o carieră solidă ca jucător și a evoluat pentru Real Madrid, Liverpool, Deportivo La Coruna și Zaragoza.

Fostul fundaș a strâns 56 de selecții la naționala Spaniei și a făcut parte din „generația de aur” care a câștigat Campionatul Mondial din 2010 și Europenele din 2008 și 2012.



Colaj / Arbeloa sărbătorind Cupa Mondială La Real Madrid, Arbeloa a cucerit două Ligi ale Campionilor, un titlu în La Liga, o Supercupă UEFA, două Cupe ale Spaniei, o Supercupă a Spaniei, dar și un Campionat Mondial al Cluburilor.

Înaintea eșecului din finala Supercupei, madrilenii înregistraseră cinci victorii consecutive. În LaLiga, Real este pe locul 2, la 4 puncte în urma rivalei Barcelona.

Pentru formația din capitala Spaniei urmează deplasarea la Albacete din Cupa Regelui (14 ianuarie, 22:00), iar trei zile mai târziu vor primi pe teren propriu, în campionat, formația Levante.



Arbeloa, alături de Javi Martinez și Jesus Navas, la naționala Spaniei

