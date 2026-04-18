Kylian Mbappe, făcut praf de un fost mare internațional francez: ”Este un eșec și timpul nu este de partea lui”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid a fost eliminată din Copa del Rey, UEFA Champions League și este pe cale acum să piardă și La Liga.

TAGS:
Real Madridkylian mbappeEmmanuel Petit
Din articol

Cu o înfrângere și o remiză înregistrate în ultimele două etape din La Liga, Real Madrid s-a îndepărtat la nouă lungimi de liderul FC Barcelona, care conduce clasamentul din La Liga cu 79 de puncte.

La ”masa bogaților”, echipa pregătită de Alvaro Arbeloa a fost înlăturată de FC Bayern, după ce în turul sferturilor a fost învinsă cu 2-1, iar în retur, cu 4-3.

  • Mbappe
×
Kylian Mbappe / Foto: Getty Images.
Momente cumplite pentru Kylian Mbappe / Foto: Imago Images.
ÎNAPOI LA ARTICOL

Emmanuel Petit (55 de ani), fost mare internațional francez cu șase reușite în 63 de selecții la prima reprezentativă, a avut un discurs dur la adresa lui Kylian Mbappe.

Cotat la 200 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Mbappe a ajuns la Real Madrid în vara lui 2024, liber de contract de la Paris Saint-Germain.

”Nu este doar vina lui Mbappe, dar venirea lui a umplut vestiarul lui Real Madrid de egoism. Este un eșec și timpul nu este de partea lui. Dacă trebuie să dăm vina pe cineva (n.r. pentru eliminarea din Liga Campionilor) acela este Camavinga. 

Intrarea lui a fost catastrofală. Cartonașul roșu este dur, dar arbitrul doar a aplicat regulamentul. Real Madrid se ascunde mereu în spatele arbitrajului”, a spus Emmanuel Petit, potrivit Mundo Deportivo.

Mbappe a bifat până acum 98 de apariții la echipa de pe ”Santiago Bernabeu”, unde și-a trecut în cont 84 de reușite și, pe deasupra, 11 pase decisive.

FC Bayern - Real Madrid 4-3

Arda Guler a deschis scorul în primul minut de joc, iar Aleksandar Pavlovic a restabilit în doar cinci minute egalitatea. Ulterior, Guler a reluat superb dintr-o lovitură liberă și a dus scorul la 2-1 în minutul 29.

Harry Kane a egalat în minutul 38, în urma pasei provenite de la Upamecano, iar Kylian Mbappe a înscris pentru 3-2 în favoarea galacticilor chiar înainte de pauză, în minutul 42.

Pe final, FC Bayern a dat lovitura. Musiala i-a pasat decisiv lui Luis Diaz, care a făcut 3-3, iar Michael Olise a închis tabela de marcaj în minutul 90+4 la 4-3.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!