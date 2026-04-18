Kylian Mbappe, făcut praf de un fost mare internațional francez: ”Este un eșec și timpul nu este de partea lui”

La ”masa bogaților”, echipa pregătită de Alvaro Arbeloa a fost înlăturată de FC Bayern, după ce în turul sferturilor a fost învinsă cu 2-1, iar în retur, cu 4-3.

Cu o înfrângere și o remiză înregistrate în ultimele două etape din La Liga, Real Madrid s-a îndepărtat la nouă lungimi de liderul FC Barcelona, care conduce clasamentul din La Liga cu 79 de puncte.

Emmanuel Petit (55 de ani), fost mare internațional francez cu șase reușite în 63 de selecții la prima reprezentativă, a avut un discurs dur la adresa lui Kylian Mbappe.

Cotat la 200 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Mbappe a ajuns la Real Madrid în vara lui 2024, liber de contract de la Paris Saint-Germain.

”Nu este doar vina lui Mbappe, dar venirea lui a umplut vestiarul lui Real Madrid de egoism. Este un eșec și timpul nu este de partea lui. Dacă trebuie să dăm vina pe cineva (n.r. pentru eliminarea din Liga Campionilor) acela este Camavinga.

Intrarea lui a fost catastrofală. Cartonașul roșu este dur, dar arbitrul doar a aplicat regulamentul. Real Madrid se ascunde mereu în spatele arbitrajului”, a spus Emmanuel Petit, potrivit Mundo Deportivo.

Mbappe a bifat până acum 98 de apariții la echipa de pe ”Santiago Bernabeu”, unde și-a trecut în cont 84 de reușite și, pe deasupra, 11 pase decisive.

FC Bayern - Real Madrid 4-3

Arda Guler a deschis scorul în primul minut de joc, iar Aleksandar Pavlovic a restabilit în doar cinci minute egalitatea. Ulterior, Guler a reluat superb dintr-o lovitură liberă și a dus scorul la 2-1 în minutul 29.

Harry Kane a egalat în minutul 38, în urma pasei provenite de la Upamecano, iar Kylian Mbappe a înscris pentru 3-2 în favoarea galacticilor chiar înainte de pauză, în minutul 42.

Pe final, FC Bayern a dat lovitura. Musiala i-a pasat decisiv lui Luis Diaz, care a făcut 3-3, iar Michael Olise a închis tabela de marcaj în minutul 90+4 la 4-3.