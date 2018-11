RAZBOI TOTAL intre Ronaldo si Real! Cristiano a incercat un super transfer la Juventus: Perez "a blocat" jucatorul si i-a promis postul de titular

Cristiano Ronaldo continua razboiul de la distanta cu Florentino Perez.

Ronaldo a plecat in vara de la Real Madrid la Juventus in ceea ce a reprezentat cel mai surprinzator moment al perioadei de transferuri. Cele doua parti nu au dorit sa discute public despre motivul rupturii, insa este tot mai clar ca relatia dintre Cristiano Ronaldo si Florentino Perez este una cat se poate de rece.

Ultimul episod se desfasoara in aceste zile. Ronaldo a incercat, si partial a reusit, sa-l convinga pe Keylor Navas sa vina la Juventus. Navas si-a pierdut locul de titular o data cu venirea lui Courtois si si-a dat acordul de principiu pentru un transfer de la Juventus.

Potrivit presei spaniole, Florentino Perez a reactionat rapid si i-a promis lui Navas prelungirea contractului pana in 2021 si l-a asigurat ca va fi titular pentru Real in meciurile de UEFA Champions League si Cupa Spaniei. In campionat va apara tot Courtois. Navas a parut convins de oferta lui Perez si si-a dat acordul pentru prelungirea contractului cu Real.