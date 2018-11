Transferuri SOC pentru Real Madrid! Superstarurile din Anglia care pot veni pe Bernabeu: 100 de milioane pentru noii Ronaldo si Modric!

Galacticii sunt gata sa ii aduca in Madrid pe Marcus Rashford si Christian Eriksen.

Dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus de vara trecuta, Real Madrid trece printr-o criza a rezultatelor. Detinatorii a 13 trofee Champions League se afla in acest moment pe locul 6 cu 20 de puncte in La Liga.

Totusi, perioada de transferuri din iarna le aduce oportunitatea de a semna cu doi dintre cei mai bine cotati fotbalisti din Premier League. Conform The Sun, Real Madrid a pus ochii pe Marcus Rashford si Christian Eriksen.

Atacantul lui Manchester United, Marcus Rashford, este vazut ca un inlocuitor pentru Ronaldo, iar cei de la Real Madrid sunt pregatiti sa plateasca 56,1 milioane de euro pentru tanarul de 21 de ani. Acesta s-a remarcat ca un jucator cu potential imens in ultimul meci al nationalei Angliei cu Croatia, pe care englezii au invins-o cu 2-1. In anul 2016, Rashford a devenit cel mai tanar jucator englez care a inscris pentru nationala mare a Angliei. Pana acum, acesta a inscris in toate debuturile sale.

Christian Eriksen, mijlocasul celor de la Tottenham Spurs, este jucatorul ideal care i-ar putea lua locul lui Luka Modric. Danezul de 26 de ani mai are 18 luni de contract cu echipa engleza, insa este hotarat sa plece. Motivul este unul simplu: oficialii echipei i-au marit salariul lui Dele Alli la 168,000 de euro pe saptamana, in timp ce salariul lui a ramas acelasi. Real Madrid pregateste 44,9 milioane de euro pentru Eriksen.

In acest sezon, ambii jucatori par sa nu se simta bine la echipele de club. Statisticile arata ca Rashford a inscris doar doua goluri si are un asist in 13 meciuri, in timp ce Eriksen a marcat un singur gol si patru asisturi, tot in 13 meciuri.