Oferta neasteptata pentru Navas! Clubul care vrea sa il "salveze" de la Real: suma ireala pentru portarul care a castigat trei titluri consecutive in Champions League

Keylor Navas este pe picior de plecare de la Real Madrid.

Portarul din Costa Rica a ajuns rezerva pe "Bernabeu" dupa venirea lui Courtois, statut care in nemultumeste avand in vedere ca a fost goalkeeper-ul alaturi de care "galacticii" au castigat trei titluri consecutive in UEFA Champions League.

Potrivit sport.es, Arsenal este prima echipa care a facut o oferta concreta pentru Navas. Englezii ofera doar 16 milioane pentru portarul in varsta de 32 de ani.

Oferta lui Arsenal este una incredibil de mica avand in vedere sumele platite de cluburile din Premier League pentru portari in ultima perioada. Chelsea l-a luat pe Kepa pentru 75 de milioane de euro, in timp ce Liverpool a platit 68 de milioane de euro pentru Alisson.