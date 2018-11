Tinta SURPRIZA pentru Real Madrid! Atacantul care vine sa RUPA PLASELE dupa Ronaldo

Real cauta atacant pentru luna ianuarie. Florentino Perez a pus ochii pe un golgeter din Europa.

AS scrie ca bosniacul Dzeko e tinta de ultima ora a lui Real. Atacantul Romei e vazut drept o solutie excelenta in echipa lui Solari. Dzeko ar fi o garantie pentru goluri. Varful de 32 de ani a marcat 55 de goluri in 112 meciuri la Roma. In acest sezon, Dzeko are 11 prezente in campionat si doar doua reusite, cu Empoli si Torino, un randament sub asteptarile conducatorilor de la Roma.

Dzeko a mai trecut in cariera pe la Wolfsburg si City, iar in ianuarie 2015 s-a mutat la Roma. In urma cu un an, atacantul a fost aproape de Chelsea, insa a preferat sa continue pe Olimpico.