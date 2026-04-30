Real Madrid îl lasă pe Mourinho cu buza umflată și e "all-in" pentru alt antrenor

Real Madrid pregătește o adevărată reconstrucție în vară, după un nou sezon fără trofeu.

antrenor real madrid, Real Madrid, Florentino Perez, Jose Mourinho, Jurgen Klopp
Eliminată din UEFA Champions League de Bayern Munchen (1-2, 3-4) și cu titlul aproape pierdut în fața rivalei Barcelona, Real Madrid pregătește mai multe mișcări de trupe. Câțiva jucători ar urma să plece în vară, iar antrenorul Alvaro Arbeloa (43 de ani), ”instalat” ca interimar, nu va rămâne și în sezonul următor.

În ultimele zile, s-a zvonit că Jose Mourinho (63 de ani) este mare favorit pentru a prelua postul de antrenor de la Real Madrid, acolo unde a mai activat în perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a echipei.

Real Madrid e ”all-in” pentru Jurgen Klopp! Jose Mourinho rămâne cu buza umflată

Portughezul a beneficiat de susținerea lui Florentino Perez și clauza sa de reziliere, în valoare de trei milioane de euro, ar fi fost un ”chilipir” pentru formația de pe ”Bernabeu”. Acum, se pare că lucrurile ar fi luat o întorsătură neașteptată și favorit pare să fie Jurgen Klopp (58 de ani).

Fostul antrenor de la Liverpool a fost, încă de la început, marele vis al lui Perez pentru sezonul următor, dar lucrurile păreau departe de a se realiza, având în vedere că germanul activează ca director sportiv la nivel global pentru echipele patronate de gigantul austriac RedBull, acolo unde câștigă și un salariu impresionant.

Acum, conducerea clubului crede că Jurgen Klopp va accepta o eventuală propunere venită din partea lui Real Madrid de a prelua clubul, anunță jurnalistul Josep Pedrerol de la El Chiringuito TV.

Ar fi o surpriză, ținând cont că Jurgen Klopp a fost întrebat recent despre viitorul său, iar răspunsul oferit a fost cât se poate de clar: „Nu intenționez să plec de la Red Bull Group prea curând”.

Real Madrid, departe de lider în La Liga

Real Madrid mai are de jucat cu Espanyol (3 mai, 22:00), FC Barcelona (10 mai, 22:00), Oviedo (14 mai, 22:30), Sevilla (17 mai, 19:00) și Athletic Bilbao (24 mai, 19:00):

Madrilenii au 74 de puncte după 33 de etape și sunt departe de liderul și rivala Barcelona, care are 85 de puncte și este foarte aproape de un nou titlu în La Liga.

