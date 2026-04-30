Eliminată din UEFA Champions League de Bayern Munchen (1-2, 3-4) și cu titlul aproape pierdut în fața rivalei Barcelona, Real Madrid pregătește mai multe mișcări de trupe. Câțiva jucători ar urma să plece în vară, iar antrenorul Alvaro Arbeloa (43 de ani), ”instalat” ca interimar, nu va rămâne și în sezonul următor.

În ultimele zile, s-a zvonit că Jose Mourinho (63 de ani) este mare favorit pentru a prelua postul de antrenor de la Real Madrid, acolo unde a mai activat în perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a echipei.

Real Madrid e ”all-in” pentru Jurgen Klopp! Jose Mourinho rămâne cu buza umflată

Portughezul a beneficiat de susținerea lui Florentino Perez și clauza sa de reziliere, în valoare de trei milioane de euro, ar fi fost un ”chilipir” pentru formația de pe ”Bernabeu”. Acum, se pare că lucrurile ar fi luat o întorsătură neașteptată și favorit pare să fie Jurgen Klopp (58 de ani).

Fostul antrenor de la Liverpool a fost, încă de la început, marele vis al lui Perez pentru sezonul următor, dar lucrurile păreau departe de a se realiza, având în vedere că germanul activează ca director sportiv la nivel global pentru echipele patronate de gigantul austriac RedBull, acolo unde câștigă și un salariu impresionant.

Acum, conducerea clubului crede că Jurgen Klopp va accepta o eventuală propunere venită din partea lui Real Madrid de a prelua clubul, anunță jurnalistul Josep Pedrerol de la El Chiringuito TV.