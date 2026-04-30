Atacantul pe care Atletico Madrid l-a transferat în 2024 de la Manchester City pentru 75 de milioane de euro ar putea fi vândut pentru o sumă dublă! Sunt echipe precum Arsenal sau Barcelona care ar fi interesate de serviciile sale.

Gruparea londoneză ar dispune de resurse financiare pentru a face o asemenea mutare. Problema este că Atletico Madrid nu ar vrea să-l vândă pe Julian, indiferent de oferta pe care o va primi, anunță Sky Sports.

În ceea ce o privește pe Barcelona, clubul nu a mai făcut de câțiva ani buni un transfer pe o asemenea sumă, având în vedere situația delicată prin care a trecut pe plan financiar. Este de așteptat ca și următoarea perioadă de transferuri să fie cu un buget redus pentru Hansi Flick, astfel că un transfer al lui Julian Alvarez ar părea, la această oră, imposibil.

”Nu sunt în mintea lui Julian. Înțeleg că e normal ca un jucător extraordinar precum Julian Alvarez să fie dorit de Arsenal, Barcelona sau PSG pentru că este atât de bun”, a spus Simeone, potrivit Mundo Deportivo.

Julian Alvarez, cifre impresionante la Atletico Madrid

Alvarez este evaluat de site-urile de specialitate la 90 de milioane de euro, iar pentru Atletico Madrid a strâns 105 de partide, reușind să înscrie 49 de goluri și să ofere alte 17 pase decisive.

