Florentino Perez a ales! Cine va fi următorul antrenor al lui Real Madrid și clauza care trebuie achitată

Real Madrid se pregătește de o nouă schimbare de antrenor, după ce a început sezonul cu Xabi Alonso și l-a continuat cu Alvaro Arbeloa.

Florentino Perez îl vrea pe Jose Mourinho la Real Madrid

Fără trofeu în acest sezon, eliminată din Liga Campionilor și pe cale să piardă și titlul în dauna Barcelonei, Real Madrid se pregătește să se despartă de Alvaro Arbeloa la finalul acestui sezon.

Spre deosebire de alte numiri de antrenor din istoria recentă, Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, se implică personal și ar fi transmis clar că favoritul său pentru preluarea băncii tehnice este Jose Mourinho (63 de ani), portughezul care a mai lucrat pe Santiago Bernabeu între 2010 și 2013.

The Athletic notează marți că președintele Perez este "cel mai mare susținător" al ideii că Jose Mourinho ar trebui să se întoarcă la Real Madrid, chiar dacă alte persoane din cadrul conducerii nu ar fi de acord.

Ar fi o revenire după 13 ani a lui Mourinho la Real Madrid. "The Special One" a cucerit un titlu în LaLiga, o Cupă a Spaniei și o Supercupă la primul său mandat pe banca formației blanco.

Mourinho se află însă acum sub contract cu Benfica până în iunie 2027, însă înțelegerea prevede o clauză de reziliere de aproximativ 3 milioane de euro, valabilă timp de 10 de zile de la finalul sezonului din Portugalia, mai notează sursa citată.

Jose Mourinho, dornic și el să revină la Real Madrid

În ultimele săptămâni, presa internațională a vehiculat mai multe posibile nume pentru banca lui Real Madrid, inclusiv Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp, însă favorit în acest moment pare de departe Jose Mourinho.

Tot în ultimele ore, jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Mourinho și-a exprimat și el dorința de a se întoarce la Real Madrid. Având în vedere voința ambelor părți, sunt șanse mari ca revenirea lui "The Special One" pe Santiago Bernabeu să se producă în această vară.

