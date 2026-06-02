Gică Hagi a ales căpitanul României! Cine poartă banderola în amicalul cu Georgia

România va disputa o partidă amicală în compania Georgiei, în meciul de debut al lui Gică Hagi în al doilea mandat ca selecționer al echipei naționale.

Meciul este programat de la ora 20:00, la Tbilisi, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro. 

Gică Hagi a decis și cine va purta banderola de căpitan al echipei naționale. 

Ianis Hagi va fi căpitanul României în amicalul cu Georgia

Ianis Hagi / Foto: Sport Pictures.
La primul meci cu Gică Hagi pe banca tehnică a ”Tricolorilor”, Ianis Hagi, fiul ”Regelui”, va purta banderola de căpitan al echipei naționale.

În ultimii ani, căpitanul României a fost Nicolae Stanciu, însă jucătorul celor de la Dalian Yingbo nu va face parte din lotul echipei naționale pentru meciul cu Georgia.

Stanciu a rămas în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia alături de jucători precum Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cîrjan, Vlad Dragomir și Denis Drăguș. 

Lotul României pentru amicalul cu Georgia

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0).

FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0).

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0).

ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

