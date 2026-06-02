Gică Hagi a ales căpitanul României! Cine poartă banderola în amicalul cu Georgia

Meciul este programat de la ora 20:00, la Tbilisi, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Gică Hagi a decis și cine va purta banderola de căpitan al echipei naționale.
Meciul este programat de la ora 20:00, la Tbilisi, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Gică Hagi a decis și cine va purta banderola de căpitan al echipei naționale.
La primul meci cu Gică Hagi pe banca tehnică a ”Tricolorilor”, Ianis Hagi, fiul ”Regelui”, va purta banderola de căpitan al echipei naționale.
În ultimii ani, căpitanul României a fost Nicolae Stanciu, însă jucătorul celor de la Dalian Yingbo nu va face parte din lotul echipei naționale pentru meciul cu Georgia.
Stanciu a rămas în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia alături de jucători precum Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cîrjan, Vlad Dragomir și Denis Drăguș.
PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0).
FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0).
MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0).
ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News