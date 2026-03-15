Membrii clubului trebuie să aleagă între actualul președinte, Joan Laporta, și contracandidatul său, Victor Font. Deși Laporta este favorit în sondaje, presa din Spania nu exclude o surpriză la vot.

Flick ar putea pleca dacă Font câștigă alegerile

Potrivit publicației spaniole AS, o eventuală victorie a lui Victor Font ar putea produce schimbări majore la club.

Una dintre primele decizii ar putea fi plecarea directorului sportiv Deco, dar și despărțirea de Hansi Flick.

Tehnicianul german este considerat apropiat de actuala conducere, iar loialitatea față de Laporta și Deco ar putea cântări decisiv.

Conform sursei citate, Flick ar luat chiar în calcul singur să plece dacă Font ajunge președinte.

Totuși, o eventuală despărțire nu ar avea loc imediat, ci abia după finalul sezonului 2025/2026.