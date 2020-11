Ramos l-a INTERZIS la Real! Conte, aproape sa semneze cu madrilenii, insa mutarea a PICAT dupa o declaratie a capitanului

Florentino Perez a fost aproape sa il aduca pe Antonio Conte pe banca lui Real Madrid, insa mutarea a picat din cauza lui Sergio Ramos.

Episodul s-a petrecut in octombrie 2018, dupa ce Realul lui Lopetegui, care a lasat nationala Spaniei pentru a merge la Madrid, a pierdut cu 5-1 in fata Barcelonei, iar antrenorul urma sa fie demis.

Sergio Ramos a iesit atunci in fata presei si a fost mai sincer ca niciodata. Intrebat despre schimbarea de antrenor si posibilitatea ca Antonio Conte sa vina pe banca tehnica, dupa ce Perez ar fi luat deja legatura cu el, capitanul madrilenilor a raspuns sincer.

"Respectul se castiga, nu se impune! Nici un nume, nici altul. Am castigat totul cu antrenori carora le stiti deja numele, la final, cum gestionezi vestiarul e mult mai important decat cunostintele tehnice pe care le are un antrenor", a spus Ramos conform cotidianului AS.

Conducerea Realului a oprit negocierile cu Conte, iar Solari a fost cel numit pentru a prelua banca tehnica de la Lopetegui.

