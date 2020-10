Stefan Radu este intr-un top select alaturi de Messi, Ramos sau Marcelo! Este singurul roman in activitate care face parte din acest clasament

Avand in vedere sumele colosale care se invart in fotbal, tot mai putini jucatori prefera sa stea o cariera intreaga la un singurl club, precum au facut Ryan Giggs, Xavi sau Francesco Totti.

Intr-un top al fotbalistilor care au petrecut cei mai multi ani la un singur club, se afla turcul Said Altinordu, care a evoluat de 847 de ori in 27 de ani jucati la Altinordu SK. Acesta este urmat in top de catre jucatori emblematici din Europa, precum italienii Francesco Totti si Paolo Maldini, cu cate 25 de ani jucati pentru Roma, respectiv Milan.

Cei de la transfermarkt.de au realizat un top cu cei mai loiali fotbalisti din primele 5 campionate ale Europei. Doar Messi si Busquets se pot lauda ca au jucat la un singur club, dintre jucatorii din primele 10 pozitii. In acest clasament este inclus si romanul Stefan Radu, care ocupa pozitia a 14-a, fiind de 12 ani la Lazio Roma.

Din toata Europa, cel mai loial fotbalist este Igor Akinfeev (34 de ani) care este de 17 ani la CSKA Moscova. Internationalul rus este la fel ca si Lionel Messi, un jucator care si-a dedicat viata unui singur club.