RECORD UIMITOR stabilit de Messi si Sergio Ramos in La Liga! Doar doi fotbalisti au mai reusit performanta asta in istoria competitiei!

Lionel Messi a inceput noul sezon din La Liga cu un gol inscris din penalty in fata celor de la Villareal.

Prin reusita din minutul 35 al partidei, Messi a stabilit un record incredibil in campionatul Spaniei. Argentinianul a ajuns la 17 sezoane consecutive cu cel putin un gol marcat in La Liga.

Superstarul de pe Camp Nou este al patrulea jucator din istorie care reuseste aceasta performanta.

Pe lista selecta pe care Messi si-a trecut numele duminica seara se afla si Sergio Ramos, care a reusit, tot in etapa din weekend si tot dintr-o lovitura de la 11 metri, sa inceapa al 17-lea sezon in care inscrie in campionat.

Messi are 445 de goluri reusite in 486 de partide disputate in La Liga, iar Ramos a adunat 73 de goluri in 495 de meciuri.

Recordul celor mai multe sezoane consecutive cu gol inscris il detine Agustin Gainza, care a marcat timp de 19 ani pentru Athletic Bilbao, in anii '40-'50. De asemenea, Santillana a reusit, in anii '70-'80, sa inscrie timp de 17 sezoane pentru Real Madrid.