Real Madrid ia startul in Champions League, dar capitanul Sergio Ramos are alte griji: "SE APROPIE!"

Campioana Spaniei va debuta miercuri in competitia continentala fara cel mai important jucator al sau, capitanul Sergio Ramos.

Din cauza unei usoare accidentari suferite in meciul de campionat cu Cadiz de la finalul sapatamanii trecute, fundasul de 34 de ani n-a fost inclus de antrenorul Zidane in lotul cu care Real Madrid va aborda intalnirea de astazi cu Sahtior Donetk, in prima etapa a grupelor Champions League. E o masura de precautie prin care madrilenii incearca sa-l aiba apt pe Sergio Ramos pentru marele derby cu FC Barcelona, programat sambata.

Ramas acasa, in familie, Ramos a postat pe contul de Instagram o poza cu care isi prezinta preocuparile de moment. "Se apropie Halloween-ul!", a scris fotbalistul, explicand un selfie facut in lift alaturi de frumoasa sa sotie Pilar Rubio. Pentru a intari ideea, Sergio Ramos a adaugat in fotografie traditionalul dovlecel cu care se sarbatoreste Halloween-ul, la finalul lunii octombrie.