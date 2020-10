"A fost destul de corect!" Prima reactie a lui Ramos dupa ce a INVINS-O pe Barcelona pe Camp Nou! Ce a spus despre penalty-ul primit

Real Madrid a invins-o pe Barcelona in primul El Clasico al sezonului, 3-1!

Campioana en-titre din La Liga a castigat confruntarea cu rivala Barcelona, dupa mai bine de 4 ani fara victorie pe Camp Nou. La 1-1, arbitrul a analizat cu VAR o tinere in careu a lui Lenglet la Ramos si a decis sa acorde lovitura de la 11 metri pentru madrileni.

Faza a fost controversata, in contextul in care centralul a refuzat un penalty catalanilor dupa un fault clar al lui Casemiro la Messi in prima repriza.

La finalul meciului, Sergio Ramos a vorbit despre penalty-ul primit, dar si despre jocul echipei sale, care venea dupa infrangerea dura cu Sahtior din Champions League.



"Marcajul lui Lenglet a fost la limita, m-a tinut in momentul in care am incercat sa sar. Sa judeci arbitrul pentru o actiune atat de clara este nedrept. Cateodata au dreptate, cateodata nu. Penalty-ul a fost destul de corect", a spus Ramos la finalul meciului conform Marca.