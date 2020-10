Zidane poate rasufla usurat! Sergio Ramos s-a refacut si este pregatit de 'El Clasico'!

Capitanul lui Real Madrid poate reveni pe teren in 'El Clasico'.

Sergio Ramos s-a accidentat in meciul cu Cadiz si a lipsit de la partida din prima etapa a grupelor Champions League. Vestea buna pe care au primit-o fanii celor de la Real Madrid cu mai putin de 30 de ore inainte de 'El Clasico' este legata de revenirea capitanului.

Potrivit Diario Sport, Ramos s-a antrenat normal in aceasta dimineata, lucru care inseamna ca el este apt pentru meci.

Real Madrid are nevoie disperata de o victorie in derby-ul Spaniei. Dupa doua infrangeri consecutive, increderea sefilor madrileni in Zidane a scazut, iar daca echipa nu reuseste un rezultat pozitiv impotriva Barcelonei, antrenorul s-ar putea desparti de club.

Meciul dintre Barcelona si Real Madrid este programat sambata, de la ora 17:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.