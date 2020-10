Prima poza dupa ce nu si-au mai vorbit de ani! Care este motivul pentru care Cristiano Ronaldo si Sergio Ramos au rupt legaturile

Cristiano Ronaldo si Sergio Ramos au fost prieteni apropiati timp de noua ani, pana cand portughezul a ales sa paraseasca Real Madrid pentru Juventus. Consecintele rupturii s-ar fi datorat reactiei lui Cristiano la faptul ca Modric a castigat Balonul de Aur in dauna lui in 2018, de atunci se pare ca relatia s-a racit treptat.

Dupa meciul dintre Portugalia si Spania, Ramos a postat o fotografie in care este prezent si Cristiano Ronaldo si Pepe, fostii sau colegi de la Real Madrid.

"Suntem inca prin preajma... si mai urmeaza multe. Bucuros sa va vad, prieteni!", a scris Ramos in descrierea pozei.

