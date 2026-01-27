SPECIAL Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție

Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

De la începutul sezonului, formația bucureșteană se confruntă cu o situație alarmantă și tot mai evidentă.

TAGS:
FCSBElias Charalambousmihai pintiliiSiyabonga NgezanaJoyskim DawaMihai Popescudaniel graovac
Din articol

FCSB merge din eșec în eșec, în 2026. După 0-1 cu FC Argeș și 1-4 cu Dinamo Zagreb, a venit bătaia luată în weekend: 1-4 cu CFR Cluj!

Faptul că echipa campioană a „reușit“ să piardă tot, de la începutul anului, și să încaseze și 9 goluri (!) în trei partide, spune totul despre criza din actuala campanie. Care s-a instaurat după un sezon 2024-2025 de vis!

Ce s-a schimbat însă, la FCSB, de la un sezon la altul, de aceeași echipă, care a defilat în campania precedentă, a devenit acum ciuca bătăilor? Sport.ro oferă un răspuns care evidențiază marea problemă a roș-albaștrilor.

FCSB, apărarea e ridicolă!

În sezonul trecut, FCSB s-a remarcat mai ales printr-o organizare defensivă impresionantă: 60 de goluri încasate în 64 de partide, în toate competițiile. Media golurilor primite? 0,9 pe meci. Foarte bună pentru nivelul la care au evoluat bucureștenii.

Cum se prezintă însă defensiva, în acest sezon? Catastrofală: 62 de goluri primite deja, în doar 41 de meciuri, în toate competițiile. Media golurilor primite? 1,5 pe meci. Imensă, demnă de o echipă de locul 11, unde a ajuns FCSB, la ora actuală, în Superliga noastră.

Șocant e că, în actuala campanie, FCSB are golaveraj negativ din cauza unei apărări ridicole: 61 de goluri înscrise, 62 de goluri primite. De fapt, în cele 41 de partide disputate, trupa pregătită de Pintilii și Charalambous a reușit să închidă poarta în doar... 9 rânduri.

Iată meciurile din acest sezon, în care FCSB n-a luat gol:

*15 decembrie: Unirea Slobozia – FCSB, scor 0-2 (campionat)

*6 decembrie: FCSB – Dinamo, scor 0-0 (campionat)

*1 noiembrie: Universitatea Cluj – FCSB, scor 0-2 (campionat) 

*26 octombrie: FCSB – UTA, scor 4-0 (campionat)

*5 octombrie: FCSB – Universitatea Craiova, scor 1-0 (campionat)

*28 septembrie: FCSB – Oțelul Galați, scor 1-0 (campionat)

*25 septembrie: Go Ahead Eagles – FCSB, scor 0-1 (Liga Europa)

*28 august: FCSB – Aberdeen, scor 3-0 (preliminarii Liga Europa)

*19 iulie: Petrolul – FCSB, scor 0-1 (campionat) 

Explicația unei transformări horror

De ce însă FCSB are acum o defensivă fragilă? În primul rând, s-a „rupt“ Mihai Popescu, care a fost un „stâlp“ al apărării, în campania precedentă. La absența sa s-a adăugat forma catastrofală a lui Ngezana (foto, sus). Care a comis-o și la Zagreb, în meciul cu Dinamo, când a fost ridiculizat la ultima reușită a gazdelor. 

În fine, Dawa s-a accidentat grav, iar acum, când a revenit, e de nerecunoscut. Ceea ce e firesc, având în vedere perioada îndelungată în care a stat pe tușă. În rest, nici Graovac n-a dat randament, când a fost folosit stoper.

Firește, cu asemenea fundași, FCSB s-a transformat în echipa „găurită“ de acum.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
ARTICOLE PE SUBIECT
OUT de la FCSB, la o zi după 1-4 cu CFR? "Discuții finale acum"
OUT de la FCSB, la o zi după 1-4 cu CFR? "Discuții finale acum"
Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat”
Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat”
Florin Prunea, stupefiat de anunțul lui Gigi Becali la FCSB: ”Doamne ferește! Dacă o comite?”
Florin Prunea, stupefiat de anunțul lui Gigi Becali la FCSB: ”Doamne ferește! Dacă o comite?”
ULTIMELE STIRI
Șumudică a întrebat, arabii i-au răspuns: „Săracu’ de el…“
Șumudică a întrebat, arabii i-au răspuns: „Săracu’ de el…“
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Se întoarce Radu Drăgușin la Genoa!? Răzvan Raț a dat imediat răspunsul
Se întoarce Radu Drăgușin la Genoa!? Răzvan Raț a dat imediat răspunsul
Încă un fotbalist spaniol la Steaua! Din a câta ligă iberică a ajuns în Ghencea
Încă un fotbalist spaniol la Steaua! Din a câta ligă iberică a ajuns în Ghencea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid



Recomandarile redactiei
Șumudică a întrebat, arabii i-au răspuns: „Săracu’ de el…“
Șumudică a întrebat, arabii i-au răspuns: „Săracu’ de el…“
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Ungaria atârnă de un fir de ață la Europeanul de Handbal Masculin (VOYO). Semifinala, un vis febril pentru maghiari
Ungaria atârnă de un fir de ață la Europeanul de Handbal Masculin (VOYO). Semifinala, un vis febril pentru maghiari
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru
Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru
Conflict după Unirea Slobozia - FCSB! Pintilii a răbufnit după ce un fan i-a cerut explicații și a repetat obsesiv o întrebare
Conflict după Unirea Slobozia - FCSB! Pintilii a răbufnit după ce un fan i-a cerut explicații și a repetat obsesiv o întrebare
Își pierde FCSB antrenorul? Mihai Pintilii a anunțat când ar putea părăsi campioana: "Vreau să stau până atunci"
Își pierde FCSB antrenorul? Mihai Pintilii a anunțat când ar putea părăsi campioana: "Vreau să stau până atunci"
CITESTE SI
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!