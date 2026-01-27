FCSB merge din eșec în eșec, în 2026. După 0-1 cu FC Argeș și 1-4 cu Dinamo Zagreb, a venit bătaia luată în weekend: 1-4 cu CFR Cluj!

Faptul că echipa campioană a „reușit“ să piardă tot, de la începutul anului, și să încaseze și 9 goluri (!) în trei partide, spune totul despre criza din actuala campanie. Care s-a instaurat după un sezon 2024-2025 de vis!

Ce s-a schimbat însă, la FCSB, de la un sezon la altul, de aceeași echipă, care a defilat în campania precedentă, a devenit acum ciuca bătăilor? Sport.ro oferă un răspuns care evidențiază marea problemă a roș-albaștrilor.

FCSB, apărarea e ridicolă!

În sezonul trecut, FCSB s-a remarcat mai ales printr-o organizare defensivă impresionantă: 60 de goluri încasate în 64 de partide, în toate competițiile. Media golurilor primite? 0,9 pe meci. Foarte bună pentru nivelul la care au evoluat bucureștenii.

Cum se prezintă însă defensiva, în acest sezon? Catastrofală: 62 de goluri primite deja, în doar 41 de meciuri, în toate competițiile. Media golurilor primite? 1,5 pe meci. Imensă, demnă de o echipă de locul 11, unde a ajuns FCSB, la ora actuală, în Superliga noastră.

Șocant e că, în actuala campanie, FCSB are golaveraj negativ din cauza unei apărări ridicole: 61 de goluri înscrise, 62 de goluri primite. De fapt, în cele 41 de partide disputate, trupa pregătită de Pintilii și Charalambous a reușit să închidă poarta în doar... 9 rânduri.

Iată meciurile din acest sezon, în care FCSB n-a luat gol:

*15 decembrie: Unirea Slobozia – FCSB, scor 0-2 (campionat)

*6 decembrie: FCSB – Dinamo, scor 0-0 (campionat)

*1 noiembrie: Universitatea Cluj – FCSB, scor 0-2 (campionat)

*26 octombrie: FCSB – UTA, scor 4-0 (campionat)

*5 octombrie: FCSB – Universitatea Craiova, scor 1-0 (campionat)

*28 septembrie: FCSB – Oțelul Galați, scor 1-0 (campionat)

*25 septembrie: Go Ahead Eagles – FCSB, scor 0-1 (Liga Europa)

*28 august: FCSB – Aberdeen, scor 3-0 (preliminarii Liga Europa)

*19 iulie: Petrolul – FCSB, scor 0-1 (campionat)

