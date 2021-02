Prima reactie a lui Croitoru dupa ce Harut a PLECAT la FCSB: "Am ajuns in playoff datorita lui!" Fostul antrenor sare in apararea fundasului: "Si Sergio Ramos greseste uneori!"

Denis Harut (21 ani) a acceptat propunerea lui Gigi Becali si va fi noul jucator al FCSB-ului.

Fundasul care l-a refuzat initial pe patronul FCSB la inceputul lunii ianuarie, din cauza propunerii facute, a acceptat ulterior transferul la liderul din Liga 1. Gigi Becali plateste 661 000 in schimbul jucatorului de 21 de ani.

Marius Croitoru a vorbit despre plecarea unuia dintre jucatorii de baza ai echipei si a dezvaluit ca a luat in calcul plecarea sa deja. Totodata, antrenorul lui Botosani a fost intrebat si despre postul pe care ar trebui sa il foloseasca ros-albastrii.

Tehnicianul a sarit in apararea fostului sau jucator, dupa ce a fost criticat pentru prestatiile avute dupa ce a refuzat oferta initiala a lui Becali.

"Nu stiu exact pentru ce vor sa il foloseasca, eu l-am folosit fundas central. Din punctul meu de vedere, e mai bun fundas central.

Nu ma destabilizeaza transferul lui, am luat in calcul plecarea lui de la inceputul anului. Am ajuns in playoff si datorita lui, dar asta este, asa merg lucrurile.

Cea mai buna vanzare este atunci cand ti se ofera pretul pe care il doresti.

Eu l-am vazut foarte bun dupa ce a refuzat prima data transferul. Daca au trecut doua mingi pe langa el inseamna ca nu a fost bine? Doua mingi trec si pe langa Sergio Ramos, pe langa marii jucatori. Asta inseamna ca nu mai sunt buni?

Ca valoare, poate deveni titular, dar depinde si de ce si-a propus el de acum inainte. Daca el crede ca e doar un pas in cariera lui, atunci se va impune, daca vrea sa ramana acolo, ar fi o decizie gresita.

Eu imi doresc sa plece pe 10 milioane, chiar si mai mult, dar mi-e greu sa cred ca poate pleca un fundas central pe sumele astea", a spus Marius Croitoru pentru Digi Sport.