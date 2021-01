Messi si Ramos sunt doar inceputul! Echipa STELARA pe care vor sa o construiasca seicii la PSG pentru Pochettino! Ce jucatori vor sa transfere

Seicii de la Paris Saint-Germain viseaza sa cucereasca toate trofeele posibile in sezonul urmator!

Numirea lui Mauricio Pochettino ca noul antrenor al campioanei Frantei a pornit multe discutii in legatura cu posibilitatea aducerii lui Leo Messi, care ar fi fost confirmata chiar de rivalul Sergio Ramos.

Aflat si el in ultimele luni de contract, fundasul legendar al lui Real Madrid i-ar fi spus lui Florentino Perez ca este dorit la PSG, alaturi de Leo Messi, au dezvaluit moderatorii emisiunii El Chiringuito din Spania.

Messi si Ramos ar fi doar inceputul unei echipe de vis pe care Al Khelaifi ar vrea sa o construiasca. The Sun a facut o echipa posibila a lui Paris Saint-Germain din sezonul urmator, in cazul in care seicii fac transferurile visate.

Pe langa cei doi colosi din La Liga, oficialii lui PSG ar vrea sa ii mai aduca si pe Dele Alli si Hugo Lloris la echipa, in contextul relatiei bune pe care au avut-o cu Pochettino la Tottenham, dar si a prestatiilor celor doi sub comanda antrenorului.

Astfel, echipa lui Paris Saint-Germain din sezonul urmator, in cazul in care transferurile se realizeaza, ar urma sa arate asa:

Lloris - Dagba, Marquinhos, Sergio Ramos, Bakker - Verratti, Gueye, Dele Alli - Messi, Mbappe, Neymar