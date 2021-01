Nu e nici Messi, nici Sergio Ramos! Cine e primul SUPER JUCATOR dorit de Pochettino la PSG

Miliardarii din Qatar vor sa cladeasca un "Dream Team" la Paris.

Sergio Aguero (32 ani), atacantul lui Manchester City, a intrat in ultimele sase luni de contract cu clubul britanic si poate semna cu orice echipa doreste. Agentul Bruno Satin a anuntat deja intr-un interviu pentru postul tv Canal+ ca Mauricio Pochettino, care l-a inlocuit acum o saptamana pe Thomas Tuchel pe banca lui PSG, insista ca clubul sau sa il aduca pe Aguero. Manchester City ocupa locul al cincilea in Premier League, fiind la 4 puncte in spatele liderului Liverpool, dar Aguero a iesit din gratiile lui Pep Guardiola, dupa ce a refuzat sa semneze prelungirea contractului. El a evoluat in doar cinci meciuri in campionat, in doua fiind titular, plus alte patru partide in Cupa Ligii si Champions League, reusind sa inscrie doar doua goluri. Aguero evolueaza pentru "Cetateni" din 2011, fiind decisiv in cele patru titluri castigate de echipa sa in Premier League, inainte fiind legitimat la Independiente si Atletico Madrid. Argentinianul ar urma sa aiba la PSG un salariu cel putin la fel de mare ca cel de la City, unde primea 13 milioane de euro pe an.

Se anunta o vara zbuciumata la Paris, clubul condus de Nasser Al-Khelaifi si finantat de holdingul Qatar Sports Investments dorind sa ii mai transfere pe Lionel Messi si Sergio Ramos, cele doua superstaruri intrand, de asemenea, in ultimele sase luni de contract cu FC Barcelona si Real Madrid. Parizienii ii mai au pe lista lor de prioritati pe Sergej Milinkovic-Savici (Lazio) si Memphis Depay (Ol. Lyon), in timp ce Neymar este dorit de Barcelona si Mbappe este curtat de Real Madrid, in timp ce Icardi poate ajunge la Juventus.