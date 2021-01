Sergio Ramos se INSPIRA de la Ibrahimovic! :) Videoclipul in stil Zlatan cu care capitanul de la Real a ajuns VIRAL pe internet

Sergio Ramos a postat un videoclip care a ajuns viral in doar cateva minute.

Capitanul lui Real Madrid s-a inspirat de la Zlatan Ibrahimovic si a iesit la bustul gol pe teren la ultimul antrenament al celor de la Real Madrid, desi ningea abundent. Ramos a ramas cateva secunde pe teren, incordandu-si muschii si gustand zapada.

Pentru ca aroganta sa fie completa, fotbalistul a spus ironic ca iubeste vara, acelasi mesaj fiind notat si in descrierea videoclipului care a ajuns pe contul sau de Instagram.

Postarea a devenit virala in doar cateva zeci de minute. In aproximativ 3 ore, imaginile cu Sergio Ramos au fost vizualizate de aproape 4 milioane de oameni.

Mai multe videoclipuri similare a postat in decembrie si Zlatan Ibrahimovic, fie alergand in timpul ninsorii, fie aruncandu-se in zapada imbracat doar intr-o pereche de boxeri.