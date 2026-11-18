Ambele cluburi au început sezonul 2026-27 în forță, dar rezultatele lor nu le frânează planurile pentru a-și întări defensiva.

PSG-ul lui Luis Enrique conduce Ligue 1 cu 23 de puncte în 10 meciuri și a câștigat toate cele patru partide din Liga Campionilor. Echipa pregătită de Hansi Flick este lider în La Liga cu 33 de puncte în 12 meciuri.

Josko Gvardiol, profilul de fundaș preferat de Hansi Flick

Flick apreciază fundașii care pot juca pe diferite poziții, în special atunci când evaluează potențialii parteneri pentru Pau Cubarsi.

Potrivit El Nacional citat de Transfer News Live, Barcelona îl are în vizor pe fundașul lui Manchester City, Josko Gvardiol (24 de ani), iar PSG este, de asemenea, interesată de internaționalul croat (58 de selecții și patru goluri).

Gvardiol este dorit de clubul catalan datorită calităților sale fizice, experienței și capacității de a ocupa mai multe poziții. Poate acoperi postul de stoper sau fundaș stânga, oferindu-i lui Flick o mai mare flexibilitate în ceea ce privește opțiunile sale defensive.

Un fotbalist greu de transferat

Totuși, obținerea semnăturii sale ar necesita un angajament financiar substanțial din partea clubului catalan. Manchester City a plătit peste 90 de milioane de euro pentru Gvardiol, în august 2023 către RB Leipzig, și nu se așteaptă să accepte o plecare ieftină.

De asemenea, echipa engleză nu este dispusă să-l lase să plece la jumătatea sezonului, excluzând o mutare imediată în ianuarie. Prin urmare, Barcelona ar trebui să ia în considerare o abordare în timpul verii, evaluând în același timp cerințele financiare ale „cetățenilor”.

PSG nu reprezintă singura concurență pentru Barcelona. Liverpool, Bayern Munchen, Chelsea și Al-Nassr sunt interesate, la rândul lor, de Gvardiol.