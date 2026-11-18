Tricolorii au deschis scorul prin Daniel Bîrligea în minutul 6, dar, la finalul primei reprize, Tahirovic a restabilit egalitatea, iar Esmir Bajraktarevic a stabilit scorul final în minutul 82.

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Bosnia a încheiat grupa pe locul doi, astfel că naționala lui Sergej Barbarez va disputa un baraj de promovare în Liga A, motiv pentru care a fost bucurie mare la Zenica.

În imaginile apărute imediat după meci, Kerim Alajbegovic pare a fi sufletul petrecerii și a fost cel care și-a asumat rolul de DJ. La ieșirea din vestiar, fotbalistul bosniac a plecat cu o boxă uriașă și s-a asigurat că petrecerea va continua și după plecarea de la stadion.

Posibilii adversari ai României la barajul de menținere în Liga B

În urma eșecului cu Bosnia, tricolorii au încheiat grupa pe ultima poziție și vor fi nevoiți să dispute un baraj de menținere în Liga B din Nations League, iar marți seară s-au aflat și posibilii adversari.

Având în vedere că vine din Liga B, România va face parte din urna capilor de serie, alături de Israel, Georgia și Macedonia de Nord. Acest lucru înseamnă că tricolorii vor avea în față, cel puțin în teorie, o adversară mai slabă, care a încheiat pe locul doi din Liga C.

Adversara României se va alege dintre Estonia, Belarus, Insulele Feroe și Cipru. Barajul se va disputa în dublă manșă, iar România va juca acasă la retur.