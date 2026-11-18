Bosnia - România 2-1, pe Sport.ro! Dramă la Zenica! „Tricolorii” lui Gică Hagi, „condamnați” la baraj

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Bosnia - România a contat pentru etapa cu numărul 6 din UEFA Nations League. „Tricolorii” au început mai bine la Zenica, reușind să deschidă scorul în minutul 6, prin Bîrligea, ca ulterior să aibă mai multe ocazii tot prin atacantul de la Frosinone.

Răzvan Marin clarifică situația scandărilor rasiste din Bosnia - România

În ciuda jocului bun din primul act, echipa națională s-a trezit egalată fix înainte de pauză. Tahirovic a marcat în minutul 44, după ce Andrei Rațiu a bâlbâit o minge în propriul careu. Tot bosniancii au punctat în actul secund, prin Bajraktarevic, astfel că tabela a arătat la final 2-1.

Înainte de golul de 2-1, partida a fost oprită preț de câteva minute în minutul 72. Motivul? Suporterii echipei gazdă au recurs la scandări rasiste, iar arbitrul, în consecință, a întrerupt desfășurarea jocului. Ulterior, crainicul a făcut un anunț, astfel că fanii aflați la Zenica au încetat.

Căpitan după înlocuirea lui Ianis Hagi, Răzvan Marin a mărturisit că a aflat de scandările rasiste din partea arbitrului, în condițiile în care nu le-a auzit de la „firul ierbii”.

Pentru echipa națională urmează barajul de menținere în Liga B, despre care mijlocașul a spus că va fi abordat la victorie. În ciuda acestui fapt, obiectivul principal al „tricolorilor” este unul singur: calificarea la Campionatul European.

„Cred că puteam face chiar și 2-0. Am avut mai multe situații pe contraatac, pe care le puteam fructifica mai bine.

Trebuie să câștigăm barajul ca să rămânem în Liga B. Sincer, nici nu știu exact cu cine putem juca. Nu m-am uitat, nu mă interesează. Vom vedea cu cine vom pica. Trebuie să facem totul ca să câștigăm.

Am jucat bine cu Polonia, chiar și astăzi, în prima repriză, am făcut ce trebuia, dar n-am reușit să scoatem un rezultat pozitiv în această seară. Mi-a transmis arbitrul (n.r. - despre scandările rasiste ale suporterilor bosniaci), eu nu auzisem. Am mai fost tratați așa aici.

Trebuie să avem încredere, să credem până la capăt și, bineînțeles, acesta va fi obiectivul nostru principal: să mergem la Campionatul European”, a declarat Răzvan Marin, potrivit as.ro.