România a „reușit“ să-și facă praf campania din Nations League și să-și micșoreze și șansele de calificare pentru Euro 2028!
Ce am făcut, în perioada septembrie – noiembrie, nu doar că ne-a oferit cele mai negre borne din istoria recentă a fotbalului românesc, dar a lovit și în campania care urmează, la anul, cea care pune la bătaie biletele pentru turneul final, care va fi găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor (9 iunie – 9 iulie 2028).
În primul rând, din cauza înfrângerilor din Nations League, România a căzut în urna a 3-a valorică, la tragerea la sorți de la Belfast, pe 6 decembrie (ora 19:00, ora României). Ceea ce înseamnă că vom avea două adversare superioare, în grupă. Apoi, terminând pe ultimul loc în grupa noastră de Nations League, am pierdut varianta de calificare pentru Euro 2028 pe ruta barajelor. Așadar, avem două variante, ca să mergem la Europeanul de peste doi ani:
*Să câștigăm grupa noastră preliminară
*Să fim printre cele mai bune opt echipe de pe locurile secunde în grupele preliminare
România, altă problemă: vom fi într-o grupă de patru cu un program sufocant
Consecințele rezultatelor din Nations League ne-au mai creat o problemă. Pentru că vom juca un baraj de menținere / promovare, în martie 2027, nu mai putem debuta atunci în preliminariile Euro 2028. Drep urmare, România va fi plasată într-o grupă de calificare de patru echipe. Și meciurile noastre, în preliminariile Campionatului European, vor fi înghesuite de UEFA, în perioada septembrie – noiembrie. Iată calendarul:
*Prima etapă: 23-25 septembrie
*A doua etapă: 26-28 septembrie
*A treia etapă: 30 septembrie – 2 octombrie
*A patra etapă: 3-5 octombrie
*A cincea etapă: 11-13 noiembrie
*Ultima etapă: 14-16 noiembrie
Conform țintarului de mai sus, primele noastre patru partide, în preliminariile Euro 2028, se vor disputa, în decurs de... 13 zile. Adică, exact ca acum, în campania din Nations League, când am pierdut tot, între 25 septembrie – 5 octombrie, acuzând succesiunea rapidă a partidelor și oboseala acumulată.
Variantele posibile pentru România, în preliminariile Euro 2028
După încheierea partidelor din Nations League, s-a stabilit componența urnelor valorice pentru tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2028 de la Belfast (6 decembrie, ora 19:00, ora României). Iată cum arată aceste urne:
*Prima urnă: Anglia (gazda Euro 2028), Portugalia, Franța, Germania, Spania, Belgia, Țările de Jos, Norvegia, Grecia, Italia, Danemarca, Croația
*Urna a 2-a: Țara Galilor (gazda Euro 2028), Serbia, Turcia, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Irlanda de Nord, Slovenia, Bosnia, Ungaria, Irlanda (gazda Euro 2008)
*Urna a 3-a: Ucraina, Scoția (gazda Euro 2028), Kosovo, Polonia, Israel, ROMÂNIA, Georgia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Albania, Islanda, Slovacia
*Urna a 4-a: Estonia, Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Finlanda, Moldova, Armenia, Bulgaria, Kazahstan, Luxemburg, Letonia, San Marino
*Urna a 5-a: Malta, Azerbaidjan, Lituania, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein
La tragerea la sorți de luna viitoare, gazdele turneului final vor fi plasate în grupe separate, ca să aibă șanse sporite de calificare. În rest, vor fi șase grupe de câte patru echipe și șase grupe de câte cinci.
Iată cum ar putea arăta grupa României:
*Grupă accesibilă: Grecia, Irlanda de Nord, România, San Marino
*Grupă de dificultate medie: Danemarca, Ungaria, România, Kazahstan
*Grupă infernală: Spania, Suedia, România, Finlanda
După 2000, România s-a calificat pentru trei Campionate Europene (2008, 2016, 2024), în timp ce am lipsit de la alte trei turneele finale continentale (2004, 2012, 2020).