România a „reușit“ să-și facă praf campania din Nations League și să-și micșoreze și șansele de calificare pentru Euro 2028!

Ce am făcut, în perioada septembrie – noiembrie, nu doar că ne-a oferit cele mai negre borne din istoria recentă a fotbalului românesc, dar a lovit și în campania care urmează, la anul, cea care pune la bătaie biletele pentru turneul final, care va fi găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor (9 iunie – 9 iulie 2028).

În primul rând, din cauza înfrângerilor din Nations League, România a căzut în urna a 3-a valorică, la tragerea la sorți de la Belfast, pe 6 decembrie (ora 19:00, ora României). Ceea ce înseamnă că vom avea două adversare superioare, în grupă. Apoi, terminând pe ultimul loc în grupa noastră de Nations League, am pierdut varianta de calificare pentru Euro 2028 pe ruta barajelor. Așadar, avem două variante, ca să mergem la Europeanul de peste doi ani:

*Să câștigăm grupa noastră preliminară

*Să fim printre cele mai bune opt echipe de pe locurile secunde în grupele preliminare

România, altă problemă: vom fi într-o grupă de patru cu un program sufocant