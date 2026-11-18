Mihai Stoica i-a criticat pentru evoluțiile lor pe Andrei Rațiu, Vlad Dragomir și Otto Hindrich. La polul opus, Stoica a apreciat felul în care s-au prezentat Daniel Bîrligea și Andrei Coubiș.

Concluziile lui Mihai Stoica după Bosnia - România 2-1

El a subliniat, de asemenea, că România a făcut două reprize diametral opuse, în prima parte a jocului evoluând chiar mai bine decât în succesul contra Poloniei (2-1).

„Din nou, două meciuri într-unul singur. În prima repriză am jucat foarte bine, nu bine, foarte bine, mai bine decât am jucat cu Polonia. Nu le-am dat nicio șansă. A venit greșeala lui Rațiu, care, în loc să ne trimită la vestiare în avantaj, ne-a trimis cu un rezultat neconform cu ceea ce s-a întâmplat.

Iar în a doua repriză nu am mai fost noi. Nici nu mai știi ce să spui. Fotbalul are atâtea secrete! Cum poți să joci atât de bine în prima repriză și să nu mai joci nimic în a doua? Foarte greu de explicat.

Numărul unu, de departe, a fost Bîrligea. În prima repriză, secondat de Man. Mi-a plăcut în prima, dar în a doua poate a contat faptul că nu are ritm. Nu a mai fost atât de bine, a pierdut multe dueluri. Mi-a plăcut, în general, cum a jucat echipa în prima repriză.

Andrei Rațiu, Vlad Dragomir și Otto Hindrich, criticați de Stoica

Pentru mine nu este o surpriză ce face Rațiu. Am spus-o de multe ori: face prea multe greșeli la națională și nu înțeleg de ce trebuie să-l tratăm cu mănuși. Cât să așteptăm? Am uitat ce a făcut cu Bosnia, cu Lucescu pe bancă? Eu nu am uitat, pentru că am memorie bună.

Cu Polonia, la un moment dat, îmi era milă de ce îi făcea Zalewski. L-am văzut cu Polonia, am remarcat că s-a apărat bine, că a fost determinat și serios. A comis-o rău de tot. Nu mi-a plăcut Dragomir. În rest, ce să zic, au fost jucători care au fost ok. Chiar ok, ceilalți. Nu pot să spun că a fost un jucător sub media echipei în prima repriză, poate Dragomir. Îmi place din ce în ce mai mult Coubiș.

Nu îmi place Hindrich, mi se pare amotric, nu mi se pare un portar de nivelul acesta. Nu a făcut greșeli, dar nu îmi place. Nici cu piciorul nu este strălucit. Nu mi-a plăcut niciodată, nici când era la CFR nu îmi plăcea. Are talie, dar parcă nu este atlet. Probabil face un campionat bun în Polonia, dar, dacă mă uit la el și la Târnovanu, mi se pare că este o diferență mare în favoarea lui Târnovanu. Poate sunt subiectiv”, a declarat Mihai Stoica, la televiziunea Prima Sport.