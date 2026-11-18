Fotbalistul Gheorghe Hagi e considerat cel mai mare din istoria României. Din păcate, selecționerul cu același nume tocmai și-a trecut în palmares niște borne înfiorătoare.

La 25 de ani de la primul său mandat de selecționer, în care a ratat calificarea la Mondialul din 2002, Hagi a „reușit“ să aibă niște rezultate mai proaste, în a doua încercare pe banca tricolorilor. Mult mai proaste!

Ce am pățit acum în Nations League, ediția 2026-2027, e fără precedent în istoria fotbalului românesc de după Revoluție. Sport.ro a luat la puricat clasamentele de după 2000 – pentru că cele din perioada 1990-2000, de pe vremea Generației de Aur, n-aveau cum să aibă rezultate mai proaste ca acum! – iar contraperformanțele de acum sunt șocante.

Iată bornele negative din această campanie:

*Cel mai mare procentaj al înfrângerilor într-o grupă de Nations League / grupă preliminară: 83,3%

*Cele mai puține puncte făcute vreodată de un selecționer într-o grupă de Nations League / într-o grupă preliminară: 3 din 18

*Cel mai slab golaveraj cu care echipa națională a încheiat vreo campanie / grupă: -10

*Cele mai puține victorii obținute vreodată de România într-o campanie de Nations League / grupă preliminară: 1

Doar la Europene am adunat mai puține puncte