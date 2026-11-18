Fotbalistul Gheorghe Hagi e considerat cel mai mare din istoria României. Din păcate, selecționerul cu același nume tocmai și-a trecut în palmares niște borne înfiorătoare.
La 25 de ani de la primul său mandat de selecționer, în care a ratat calificarea la Mondialul din 2002, Hagi a „reușit“ să aibă niște rezultate mai proaste, în a doua încercare pe banca tricolorilor. Mult mai proaste!
Ce am pățit acum în Nations League, ediția 2026-2027, e fără precedent în istoria fotbalului românesc de după Revoluție. Sport.ro a luat la puricat clasamentele de după 2000 – pentru că cele din perioada 1990-2000, de pe vremea Generației de Aur, n-aveau cum să aibă rezultate mai proaste ca acum! – iar contraperformanțele de acum sunt șocante.
Iată bornele negative din această campanie:
*Cel mai mare procentaj al înfrângerilor într-o grupă de Nations League / grupă preliminară: 83,3%
*Cele mai puține puncte făcute vreodată de un selecționer într-o grupă de Nations League / într-o grupă preliminară: 3 din 18
*Cel mai slab golaveraj cu care echipa națională a încheiat vreo campanie / grupă: -10
*Cele mai puține victorii obținute vreodată de România într-o campanie de Nations League / grupă preliminară: 1
Doar la Europene am adunat mai puține puncte
Singurele competiții fotbalistice de după 1989, în care România a stat mai prost ca acum, au fost turneele finale de Euro. Vorbim despre Campionatele Europene din 1996 (0 puncte, golaveraj -3), 2008 (2 puncte, golaveraj -2) și 2016 (1 punct, golaveraj -2).
Dar la aceste competiții, nivelul adversarelor a fost cu totul altul, incomparabil cu echipele pe care le-am întâlnit acum și care ne-au bătut tur-retur (Bosnia și Suedia).
Spre exemplu, la Euro 1996, am pierdut cu Franța (avea să câștige Mondialul peste doi ani), cu Spania și cu Bulgaria. La Euro 2008, am remizat cu Franța și cu Italia și am cedat în fața Olandei. În fine, la Euro 2016, am pierdut cu Franța, gazda turneului, am remizat cu Elveția, dar ne-am făcut de râs, într-adevăr, în fața Albaniei, în ultimul meci, pierzând cu 0-1.
Rezultatele României în Nations League / grupele preliminare de după 2000
NATIONS LEAGUE
*2024-2025 (Liga C): Am câștigat grupa cu maximum de puncte: 18 din 18
*2022-2023 (Liga B): Am terminat grupa pe ultimul loc, dar cu 7 puncte.
*2020-2021 (Liga B): Am terminat grupa pe penultimul loc, adunând 8 puncte.
*2018-2019 (Liga C): Am terminat grupa pe locul 2, având 12 puncte.
PRELIMINARII CAMPIONATE MONDIALE
*2026: Locul 3 din 5 în grupă cu 13 puncte.
*2022: Locul 3 din 6 în grupă cu 17 puncte.
*2018: Locul 4 din 6 în grupă cu 13 puncte.
*2014: Locul 2 din 6 în grupă cu 19 puncte.
*2010: Locul 5 din 6 în grupă cu 12 puncte.
*2006: Locul 3 din 7 în grupă cu 25 de puncte.
*2002: Locul 2 din 5 în grupă cu 16 puncte.
PRELIMINARII CAMPIONATE EUROPENE
*2024: Am câștigat grupa, fără înfrângere, cu 22 de puncte.
*2020: Locul 4 din 6 în grupă cu 14 puncte.
*2016: Locul 2 din 6 în grupă cu 20 de puncte.
*2012: Locul 3 din 6 în grupă cu 14 puncte.
*2008: Am câștigat grupa, înaintea Olandei, cu 29 de puncte.
*2004: Locul 3 din 5 în grupă cu 14 puncte.
*2000: Am câștigat grupa, înaintea Portugaliei, cu 24 de puncte.