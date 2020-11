Ultimele NOUTATI de la Barcelona despre Ansu Fati! Ce se intampla cu pustiul minune al catalanilor, dupa ruptura de menisc 

Ansu Fati (18 ani) s-a accidentat in meciul cu Betis si va fi indisponibil o perioada lunga de timp.

Pustiul minune al Barcelonei a fost scos la pauza meciului cu Betis dupa o accidentare suferita, iar in urma testelor a fost diagnosticat cu ruptura de menisc.

Catalanii au anuntat decizia luata in cazul lui Fati, care urmeaza a fi operat in dimineata de luni, iar dupa operatie va fi stabilit timpul de recuperare de care are nevoie tanarul jucator.

La doar 18 ani, Ansu Fati are 43 de meciuri pentru prima echipa in care a inscris 13 goluri si a oferit 3 pase de gol.

VIDEO - Golul cu care Ansu Fati a intrat in istoria Champions League: