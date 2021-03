"Nu l-am vazut niciodata batand o lovitura libera la antrenamente! Pentru el este ceva natural!" Dezvaluiri FABULOASE despre Lionel Messi facute de un fost coleg de la Barcelona

Lionel Messi este cel mai bun executant de lovituri libere din lume in ultimele sezoane.

Starul argentinian al Barcelonei a marcat de-a lungul carierei nu mai putin de 55 de goluri din lovituri libere si se pare ca aceasta cifra fabuloasa este rezultatul talentului innascut al lui Messi in proportie de 100%.

Nelson Semedo, fostul fundas dreapta al Barcelonei, a dezvaluit ca in perioada petrecuta pe Camp Nou nu l-a vazut pe argentinian sa exerseze acest procedeu la antrenamentele echipei.

"Chiar nu am suficiente echipe care sa descrie cat de bun este. Stiti ce il face chiar si mai special? Niciodata nu l-am vazut sa bata o lovitura libera la antrenamente in perioada in care am fost acolo. Jur ca niciodata nu a facut-o.

Obisnuiam mereu sa exersam loviturile libere de la distanta dar Messi niciodata nu a incercat. Pentru el era pur si simplu natural. Se spune ca exersarea te face perfect- la el nu este exersare si tot este perfect. Un jucator fenomenal, nu poti explica cu adevarat nimanui", a spus Nelson Semedo pentru The Telegraph.

Nelson Semedo a jucat la Barcelona in perioada iulie 2017-septembrie 2020, cand s-a transferat la Wolverhampton in schimbul sumei de 30 de milioane de euro.