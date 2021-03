Anuntul MOMENTULUI din Franta! Neymar, OUT si pentru returul cu Barcelona din Champions League! Fanii o vor lua RAZNA 

PSG s-a impus cu 4-1 pe Camp Nou in fata Barcelonei in meciul tur al optimilor Champions League!

Kylian Mbappe a avut o seara perfecta pe Camp Nou, inscriind nu mai putin de trei goluri in poarta lui ter Stegen. Campioana a mers in Barcelona fara doi jucatori importanti, Neymar si Di Maria, insa nu s-a resimtit lipsa celor doi.

Neymar s-a accidentat in meciul cu Caen, de la inceputul lunii februarie, iar medicii au anuntat ca va fi indisponibil cateva saptamani. Desi a reluat antrenamentele, Le Parisien anunta ca brazilianul nu va putea fi apt pentru returul programat pe 10 martie, insa francezii se pot baza pe Di Maria, care ar urma sa revina pe teren chiar in etapa urmatoare, cu Bordeaux.

Neymar will miss the 2nd leg of the Champions’ League Round of 16 clash with Barcelona. (LP)