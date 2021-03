Koeman, aproape de despartirea de Barcelona! Nume SURPRIZA pe Camp Nou! Cine este favorit sa-l inlocuiasca

Principalul favorit la castigarea alegerilor este Joan Laporta, care si-a facut planuri privind schimbarile pe care le va face pe Camp Nou.

Potrivit jurnalistilor de la Goal, Laporta vrea sa-l inlocuiasca pe Ronald Koeman cu Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal. Koeman nu va mai rezista foarte mult pe banca tehnica a catalanilor dupa alegerile prezidentiale, fiecare candidat venind cu o promisiune in acest sens.

Arteta, care si-a inceput cariera de jucator de fotbal la Barcelona, este favoritul lui Laporta pentru a prelua echipa.

Barcelona presidential favourite Joan Laporta has lined up Arsenal manager Mikel Arteta as a possible replacement for Ronald Koeman, according to RAC1 ???? pic.twitter.com/ooIeF77uHR