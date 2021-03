Barcelona, gata de inca o remontada ISTORICA! Cum ar putea arata echipa lui Koeman

Barcelona a fost invinsa de PSG, pe teren propriu, scor 1-4, in 16-zecimile UEFA Chmapions League, iar in retur, catalanii au o misiune aproape imposibila.

Ronald Koeman a suprins sambata pe toata lumea, desi lucrul asta s-a mai intamplat. El a ales sa joace formatia 3-5-2, dar in acest sezon a utilizat si 4-2-3-1 si traditionalul 4-3-3. Interesant este ca prima formatie, care pare mai defensiva, i-a adus cele 3 puncte in deplasarea de la Sevilla.

Barcelona s-a aparat mult mai bine decat in meciurile precedente si a atacat-o execelent pe Sevilla. La sfarsitul meciului, antrenorul olandez a justificat decizia.

"Am schimbat sistemul, mai ales pentru am incerca sa punem bine presiunea pe Sevilla, asa cum am facut din primul minut pana in ultimul minut. Nu i-am lasat pe cei de la Sevilla singuri cu mingea. Si, de asemenea, am profitat de viteza lui Ousmane si am incercat sa ajungem la pasele pe care Leo Messi le-a oferit", a spus Koeman.

Alegerea a fost inspirata, Barca a presat mai bine si a profitat de Dembele, care a jucat numar 9. Rezultatul sugereaza ca olandezul va folosi acelasi sistem si in returul Cupei Spaniei, tot contra Sevillei. Circumstantele nu vor ma fi la fel. In tur, echipa condusa de Lopetegui a castigat cu 2-0, iar cel mai probabil Sevilla va fi mult ma defensiva, ceea ce va face sarcina lui Dembele mult mai complicata, deoarece va avea mai putine spatii.

Daca se va mentine acest sistem, Griezmann nu va juca din nou, iar in La Liga, olandezul a optat chiar si pentru Braithwaite. Riqui Puig avea toate sansele sa intre in primul 11 acum cateva saptamani, dar rolul pe care l-a jucat Ilaix Moriba cu Sevilla l-a facut Koeman sa nu apeleze la el.

In aparare, trio-ul central format din Mingueza, Pique, Lenglet a dat rabdament excelent. De notat este accidentarea gleznei lui Araujo. Uruguayanul este o piesa foarte importanta pentru Koeman si daca s-ar recupera, ar fi in primul 11. Dest ar urma sa fie pe dreapta, dupa ce sambata a facut un meci excelent, iar pe stanga, Jordi Alba.

