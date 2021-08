Plecarea lui Messi nu i-a căzut bine! Barcelona nu va putea conta două luni pe Aguero

Sergio Aguero a semnat vara aceasta cu Barcelona din postura de jucător liber de contract. Atacatul a mărturisit că a ales să vină pe Camp Nou datorită prieteniei care îl leagă cu Messi încă de când eram adolescenți. Însă datoriile acumulate de echipa echipa blaugrana sezonul trecut și plafonul salarial impus de La Liga l-au făcut pe Laporta să nu poată să îi prelungească înțelegerea superstarului argentinian.

Potrivit Mundo Deportivo, Aguero a acuzat dureri la antrenamentele de duminică. Problema este destul de serioasă, iar atacantul a avut nevoie de ajutorul unor cârge pentru a se deplasa. Din acest motiv nu a putut fi prezent pe Camp Nou pentru a-și lua la revedere de la Messi și nu a fost introdus de Koeman în amicalul cu Juventus.

Luni, vârful de atac a efectuat un control medical în care a rezultat că are o problemă la tendonul piciorului drept și că nu va putea fi disponibil 10 saptămâni, iar Barcelona a emis un comunicat de presă în care i-a înștiințat pe fani de starea de sănătate a lui Aguero.

LATEST NEWS | Tests carried out on first team player Kun Agüero have confirmed a right calf injury. He will be out around ten weeks. pic.twitter.com/wZNU4ahV0c