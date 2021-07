Adio, dar raman cu tine! Noul echipament de joc al lui Manchester City il omagiaza pe Kun Aguero 

Echipa lui Guardiola si-a prezentat oficial noul echipament pentru sezonul viitor.

Manchester City si-a lansat echipamentul de acasa pentru sezonul 2021-2022. Pe langa albastrul oceanic clasic, care este culoarea clubului, englezii au mai adaug ceva special la noul tricou de joc.

A Different City! ???? Introducing our 21/22 @pumafootball home kit! ???? Tap below to shop now! ???? ???? #ManCity | https://t.co/STUnh8Ltox — Manchester City (@ManCity) July 14, 2021

Pe spatele lui De Bruyne, Mahrez si Sterling va fi imprimat 93:20. Minutul face referire la golul lui Aguero din meciul cu QPR, care a dus scorul la 3-2, si a facut-o pe Manchester City campioana in fata rivalei United, in sezonul 2011-2012. Designul grafic face sa iasa in evidenta si numarul 10 purtat de atacantul argentinian la City.

Dupa 10 ani petrecuti pe Etihad, Kun Aguero s-a despartit, in aceasta vara, de echipa engleza si a semnat un contract cu Barcelona pana in 2023. In acest deceniu, varful de atac a reusit sa inscrie 260 de goluri in 390 de meciuri in toate competitiile, devenind cel mai bun marcator din istoria lui Manchester City.