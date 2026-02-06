Pep Guardiola, cu ochii pe Arsenal! Ce a spus despre lupta la titlu din Premier League

Manchester City încă duce lipsă de constanţă în acest sezon, dar în campionat, ''încă suntem în joc. Paisprezece meciuri din Premier League (care mai trebuie jucate) sunt o eternitate, din experienţa mea. Este mult şi orice se poate întâmpla'', a subliniat tehnicianul spaniol.

Guardiola şi Manchester City au fost încoronaţi campioni ai Angliei de şase ori între 2018 şi 2024. Doar Liverpool, în 2020 şi 2025, a întrerupt această serie dominantă.

Manchester City se deplasează duminică pe Anfield pentru a înfrunta pe Liverpool , în prezent pe locul şase după o primă jumătate dezamăgitoare a sezonului. ''Liverpool e o echipă excepţională. Au un antrenor de top şi o echipă extraordinară, fără îndoială'', a comentat Guardiola.

El a răspuns, de asemenea, la o declaraţie a antrenorului lui Liverpool, Arne Slot, care a spus că, în opinia sa, ''a juca un fotbal frumos'' este ''mai important'' decât a câştiga trofee.

''Dacă vrei să fii antrenor, este întotdeauna mai bine să câştigi titluri'', a răspuns Guardiola râzând. ''Fără asta, nu ai întotdeauna ocazia să joci un fotbal frumos'', a adăugat el.

Agerpres